"Russland wird vom Westen grundlos bestraft." So die vergleichsweise einheitliche Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus vielen westlichen Hauptstädten. Zum wiederholten Mal verneint das russische Außenministerium, dass Moskau etwas mit dem Attentat in Salisbury zu tun habe. Außenminister Sergej Lawrow sagte, die Ausweisungen seien das Ergebnis einer "kolossalen Erpressung" seitens der USA und kündigte an: "Wir werden antworten. So eine Gemeinheit will niemand einfach hinnehmen, auch wir werden das nicht tun."

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, die Ausweisungen hülfen nicht dabei, jene zu finden, die schuldig sein. Moskau sei aber weiterhin offen für Gespräche. Senator Konstantin Kosatschow, Chef des Auswärtigen Ausschusses im Föderationsrat, sagte, Washington habe "entschieden, 60 russische Diplomaten aus den USA und 60 amerikanische Diplomaten aus Russland auszuweisen", und spielt damit auf die zu erwartende russische Reaktion auf die Ausweisungen an. Nachdem Washington auch das russische Generalkonsulat in Seattle schließen ließ, wird in der Moskauer Presse darüber diskutiert, welches US-amerikanische Konsulat demnächst den Betrieb einstellen müsse: jenes in Wladiwostok, in Jekaterinburg oder in Sankt Petersburg.

Trauer um die Opfer des Brandes im Einkaufszentrum Kemerowo

Juri Shvytkin, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungs-Ausschusses der Duma, meint, dass die Konfrontation die "globale Stabilität" bedrohe. Die Konfrontation sei "unilateral" und komme von den USA und Großbritannien. Der kommunistische Duma-Abgebordnete Leonid Kalaschnikow erklärte zu der jüngsten Eskalation auf diplomatischer Ebene, so etwas passiere öfter vor dem Beginn eines Krieges. Die Europäer könnten ein "falsch verstandenes Solidaritätsgefühl" nicht überwinden.

Der Politologe Fjodor Lukianow glaubt nicht an ein baldiges Ende der Eskalation. Im Gegenteil. Die Krise werde sich weiter zuspitzen. "Ein vollwertiger Kalter Krieg" stehe bevor. Nicht einmal die Ukraine-Krise oder die um die Annexion der Krim hätten zu einer solchen Verschärfung der Lage geführt.

Dass der Westen weitere Sanktionen ankündigt und Diplomaten ausweist ausgerechnet in einer Zeit, in der Russland um die um das Leben gekommener Kinder in Kemerowo trauert, empört viele Russen. Die Tragödie um den Brand ist mit Abstand das wichtigste Thema in den Nachrichten. Das russische Fernsehen zeigt Präsident Putin bei Krankenhausbesuchen Verletzter, der Opfer gedenkend an der Mauer des Einkaufzentrums, im Gespräch mit Bürgern in Kemerowo. Einige hundert Anwohner demonstrierten und forderten die Behörden dazu auf, die Ursache des Brandes aufzuklären. Präsident Putin hat ihnen dies zugesagt.

Am Ende, so Kreml-Sprecher Dimitri Peskow, werde der Präsident auch entscheiden, wie Russland auf die Ausweisung seiner Diplomaten reagiere.