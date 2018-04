Regierungskreise: US-Strafzölle zum 1.Mai

Mehrere Nachrichtenagenturen meldeten kurz vor Beginn einer Reise von Bundeskanzlerin Merkel in die USA, die neuen US-Zölle würden wohl nach Einschätzung der Regierung in Berlin im Mai in Kraft treten. Nach der Bekanntgabe höherer Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren im März hatte die US-Regierung den Europäern und anderen Partnern zunächst Ausnahmen von der Regelung zugestanden. Sie sollten aber vom Fortgang bei Gesprächen über die Handelsbeziehungen abhängig gemacht werden.

"Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Donnerstag kurz vor Abflug der Bundeskanzlerin nach Washington. Sie trifft dort am Freitag US-Präsident Donald Trump, der mit den Zöllen einen Handelsstreit entfacht hatte.

"Kontroverse Debatte"

Die EU will eine gemeinsame Linie in den Verhandlungen mit den USA erreichen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte unlängst darauf verwiesen, dass es in Frankreich eine "kontroverse Debatte" darüber gebe, welche Verhandlungsangebote den USA gemacht werden sollten. Der französische Präsident Macron war diese Woche zu einem Staatsbesuch in den USA. Bundeskanzlerin Merkel will bei ihren Gesprächen mit US-Präsident Trump eine Eskalation im Handelsstreit verhindern, wie Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt hatte.

Die USA sind für die EU-Mitglieder insgesamt der wichtigste Handelspartner. Waren im Wert von 375 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr aus den 28 EU-Ländern in die USA geliefert. Das ist fast doppelt so viel wie nach China verkauft wurden. Etwa ein Fünftel der gesamten EU-Ausfuhren landen in den Vereinigten Staaten.

