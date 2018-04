Radfahren - Genuss, Sport und Lifestyle

200 Jahre Fahrrad: Kult und Kuriositäten

Bromptonmaniacs

Das Faltrad "Brompton" hat sich in seiner britischen Heimat, aber auch in Japan und den USA zum Kultrad entwickelt. Es ist der "Mercedes" unter den Falträdern und dank einer perfekten Übersetzung schneller als es aussieht. So finden in London oder New York jährlich Weltmeisterschaften statt. Dort geht es nicht nur darum, wer am schnellsten fährt, sondern auch darum, wer am besten gekleidet ist.