Preisgekrönte Vogelperspektiven: So sieht die Welt von oben aus

Hoch über Moskau

Wenn der Physiker Alexey Goncharov auf dem Weg zur Uni ist, hat er öfter mal seine Drohne dabei. Dann gelingen ihm so interessante Einblicke in die Moskauer Arbeitswelt wie dieser hier am Mercury Tower. "Die Industriekletterer schienen die Stadt selbst zu waschen, nicht nur die Fenster des Gebäudes." Dafür gab es den zweiten Preis in der Kategorie "Urban".