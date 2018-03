Podcast ″Medizin und Gesundheit″: Hohe Sterblichkeitsrate bei Babys in Afghanistan | Podcast Medizin & Gesundheit | DW | 23.03.2018

Grippe-Impfung für Schwangere oder nicht?

Jedes Jahr kommt erneut die Frage auf: Soll ich mich gegen die Grippe impfen lassen oder nicht? Richtet eine solche Impfung vielleicht mehr Schaden an, als dass sie nutzt? Die ständige Impfkommission, die Stiko, empfiehlt gerade älteren Menschen und denen mit einem schwachen Immunsystem, sich impfen zu lassen. Und Schwangere? Impfen – ja oder nein? Welche Gefahren gibt es für die werdende Mutter, aber auch für das Ungeborene? Mehr dazu von Susi Wechselbaumer.

Welche Länder haben hohe Sterblichkeitsraten bei Neugeborenen?

Die Zahlen sind erschreckend: Statistisch gesehen, stirbt in Pakistan eins von 22 Neugeborenen in seinem ersten Lebensmonat, in der Zentralafrikanischen Republik eins von 24. Auch in Afghanistan sieht es kaum besser aus: Dort stirbt eins von 25 Kindern. Im ganzen Land gibt es nur ein einziges reines Kinderkrankenhaus, das Indira-Gandhi-Kinderkrankenhaus in Kabul. Es ist hoffnungslos überbelegt. Der Krieg dort trägt indirekt zu dieser katastrophalen Situation bei. Jürgen Webermann berichtet.

Der Duft der Babys

Für Eltern ist das eigene Baby ja meist nicht nur das Schönste und das Goldigste – es riecht auch von allen Babys am allerbesten. Außenstehende sind bei dem ein oder anderen "Duft" sicherlich etwas anderer Meinung. Mutter und Vater aber lassen nichts auf den kleinen Erdenbürger kommen. Aber was genau ist dieser so typische Babygeruch? Das weiß Aeneas Rooch.