Olympia-Outfit: Von blass bis schrill

Albertville 1992: Fellkragen

Die Damen in weiß und tailliert, die Männer in rotbraun, nicht körperbetont, doch allesamt mit Fellkragen - so präsentiert sich die erste deutsche Olympia-Mannschaft nach dem Fall der Mauer. Sportlich läuft es rund: Das gesamtdeutsche Team liegt am Ende in Frankreich an der Spitze (10-mal Gold/10-mal Silber/6-mal Bronze).