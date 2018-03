Nationalelf präsentiert neues DFB-Trikot: Grün ist die Hoffnung | Sport | DW | 20.03.2018

Zu Beginn ging es um Äußerlichkeiten. Dass der DFB zum Treffen der Nationalelf in Düsseldorf an diesem Dienstag zunächst vor allem "Marketing-Termine" ankündigte, hätte die Sportberichterstatter schon vorwarnen können. Doch da die besten Kicker längst auch zu Stilikonen geworden sind, manche im Tattoo-Studio oder mit gesponserten Rasierapparaten, andere mit eigenen Brillenkollektionen für das feine Erscheinungsbild sorgen, sollte man solche "Marketing-Termine" nicht gering schätzen. Also, Tusch und Fanfare - Deutscher Fußball-Bund and Adidas proudly presents: das neue Auswärtstrikot. Retro sei es, hört man. Und grün. Oder besser: cyan. Echt jetzt?

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Monochrome Reminiszenz Keine Sorge, bei ihrem Computer- oder Smartphone ist nicht der Bildschirm kaputt. Die WM-Trikots der DFB-Elf für 2018 haben einfach keine Farbe. Vielmehr sind sie eine komplett entsättigte Version des 1990er-Weltmeister-Jerseys - für viele Fans bis heute eines der schönsten aller Zeiten. Ob es auch in Russland den gewünschten Erfolg bringt?

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Das Gleiche in Grün Ebenfalls an die Leibchen von 1990 angelehnt sind die Auswärtstrikots des DFB-Teams für 2018. In diesem Grün setzten sich vor 28 Jahren Lothar Matthäus und Co. immerhin im Halbfinale gegen England durch - vielleicht sollte man das bei der Trikotwahl in Russland im Hinterkopf haben.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Ganz in Weiß Klassisch - so kann man das Trikot beschreiben mit dem Fußball-Weltmeister Deutschland 2016 in Frankreich seinen vierten EM-Titel gewinnen wollte. Schlicht weiß mit schwarzem Kragen, fast wie 1954. "Das Trikot sieht nach Erfolg aus", sagte Kapitän Bastian Schweinsteiger vor dem Turnier. Fast hätte es ja auch geklappt.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Die Mannschaft, das Trikot Das Trikot zur WM 2014 erinnert mit der Brustgrafik etwas an das der WM 1990 in Italien. Durch den 1:0-Siegtreffer von Mario Götze im Finale gegen Argentinien wurde es auch genauso erfolgreich. Die verschiedenen Rottöne sollten die deutsche Flagge interpretieren. Die traditionelle schwarze Hosen wurde durch eine weiße ersetzt.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Drei Streifen, drei Sterne, Platz drei Sehr schlicht kam das Trikot zur WM 2010 in Südafrika daher. Erstmals wurde das DFB-Logo zusammen mit den drei Meistersternen in einer Art Schild integriert. Das Team konnte sportlich mit diesem Shirt überzeugen. Am Ende sollte es zum ganz großen Erfolg in diesem Outfit aber (noch) nicht reichen.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Men in Black Vor der Gründung des Deutschen Fußball-Bundes wurden Länderspiele in schwarzen Trikots gespielt. An diese Fußballhistorie erinnerte man sich beim DFB und spielte ab 2010 mit eben diesem schwarzen Ausweichtrikots. Gelohnt hat es sich, denn bis heute hat die deutsche Nationalmannschaft kein WM-Spiel in schwarzen Trikots verloren.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Mit Brustring zur Euro 2008 In den auffälligen schwarzen Brustring wurden sowohl die Deutschlandflagge als auch der Nationalmannschafts-Adler eingebaut. Bei dem Turnier in Österreich und der Schweiz schaffte es das DFB-Team bis ins Finale. Bastian Schweinsteiger & Co. verloren das Endspiel in Wien jedoch mit 0:1 gegen Spanien.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Sommermärchen Bei der WM 2006 im eigenen Land begeisterte das DFB-Team mit tollem Fußball. Das Trikot kam dagegen doch eher schlicht daher. Ein dünner schwarz-rot-goldener Farbstrich schlängelte sich verspielt am Trikot entlang. Der von Nationalcoach Jürgen Klinsmann neu eingeführte rote Ausweichdress kam beim Turnier nie zum Einsatz.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Extraportion Aggressivität Jürgen Klinsmann krempelte den DFB um. Auch was die Trikotfarben anging. Statt des traditionellen Grüns, sollte zukünftig ein aggressiveres Rot als Ausweichfarbe zum Einsatz kommen. Wirklich getragen haben sie die Hemden aber selten. Nur beim Konföderationen-Pokal 2005 kamen rote Deutschlandtrikots zum Einsatz.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Millennium-Desaster Wenig Farbe, viel Schwarz. Ähnlich düster verlief auch das EM-Turnier im Jahr 2000. Nach einer peinlichen 0:3-Pleite gegen Portugal scheiterte Deutschland bereits nach der Vorrunde. Das Turnier in Belgien und den Niederlanden war schnell zu Ende. In diesem Trikot beendete Lothar Matthäus (150 Spiele) seine Nationalmannschafts-Karriere.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Frankreich 1998 Mit einem schwarz-rot-goldenen Brustring spielte die Nationalmannschaft das Weltmeisterschaftsturnier in Frankreich. Auch die drei "Meistersterne" über dem Logo erhielten die Farben schwarz-rot-gold... Viel Glück brachte das Trikot aber nicht. Im Viertelfinale gab es das Aus gegen Kroatien.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Europameister 1996 In England holte die deutsche Nationalelf in diesen Trikots - mit den drei Sternen als dreimaliger Weltmeister - ihren dritten EM-Titel. Neu bei diesem Trikot war, dass der Bundesadler das erste Mal im Schattenriss als weißer Adler auf schwarzem Grund zu sehen war. Oliver Bierhoff erzielte mit seinem Golden Goal den Siegtreffer im Spiel gegen Tschechien.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Verkehrte Welt 1994 in den USA Bei diesem Trikot stand erst die Flagge Kopf, und dann bereitete das Spiel der DFB-Elf Kopfschmerzen. Obwohl diese auch schon durch das auffällige gold-rot-schwarze Karomuster verursacht gewesen sein könnten. Neu bei diesem Trikot waren erstmals die Spielernamen auf dem Rücken. Nach dem Viertelfinal-K.o. gegen Bulgarien war dann auch für dieses Leibchen der Nationalmannschaft Schluss.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Rückennummer auf der Brust Bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden fanden erstmals die Rückennummern der Spieler den Weg auf die Vorderseite des Trikots. Weitere Merkmale waren die deutsche Flagge auf beiden Ärmeln und ein überdimensionierter schwarzer V-Ausschnitt. Deutschland schaffte es bis ins Finale der EM, scheiterte dort aber am Überraschungsteam aus Dänemark.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Weltmeisterlich Schon zur EM 1988, dem Turnier im eigenen Land, wurde dieses neue Design eingeführt. Unverwechselbar: ein DFB-Trikot! Unübersehbar die deutschen Farben quer über der Brust. Bei der Europameisterschaft noch mit mäßigem Erfolg. Im Halbfinale war gegen die Niederlande Endstation. Zwei Jahre später wurden die Mannschaft und das Trikot aber mit dem dritten Weltmeister-Titel belohnt.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Alles so grün Bis zur EM 2000 waren die deutschen Auswärtstrikots in aller Regel grün. Die Farbe wurde dabei gewählt, weil auch der DFB die Farbe grün verwendet. Bei der WM 1986 kam das grüne Dress im Finale im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt zum Einsatz - und ist daher auch mit einer bitteren Niederlage verbunden. Im Jahr 2012 feierte das grüne DFB-Trikot ein Comeback.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust WM 1974 In den 70er-Jahren mussten die Trikots der Nationalmannschaft noch ohne große farbliche Akzente auskommen. Beim Weltmeistertrikot von 1974 fällt besonders der große schwarze Rundkragen auf. Der Adler auf der Brust war auch noch größer, als wir ihn bei heutigen Varianten kennen. Außerdem erhielten bei der Heim-WM erstmals auch die Hosen der Spieler die jeweilige Nummer auf dem linken Bein.

Die Trikots der DFB-Elf - Mit dem Adler auf der Brust Helden von Bern Nach dem 3:2-Sieg gegen Ungarn hielt Deutschlands Spielführer Fritz Walter die WM-Trophäe in Händen. Im klassischen weißen Dress mit schwarzer Hose errang die deutsche Nationalelf 1954 den ersten WM-Titel. Markenzeichen dieses Trikots war der Schnürkragen. Die Ärmel schlossen mit einer schwarzen Applikation ab.



Aber: Über Geschmack soll man nicht streiten. Manche sagen ja, das Trikot, in dem Lothar Matthäus und Co. 1990 Weltmeister wurde, sei das hässlichste aller Zeiten gewesen. Diese Zacken auf der Brust hat auch das neue Trikot wieder. Den meisten deutschen Fans war das herzlich egal. Der eigentliche Design-Papst war ohnehin damals schon der Trainer. Jener Franz Beckenbauer, der im dunklen Sakko, heller Hose und korrekt gebundener Krawatte über den Rasen des Olympiastadions von Rom schreitet. Italien, Modemekka.

Der Design-Papst ist der Trainer

Und damit zurück in die Modestadt Düsseldorf. Der eigentliche Design-Papst ist ohnehin auch dort der Trainer. Wobei von Joachim Löw, bei dem zumeist der Schal die korrekt gebundene Krawatte ersetzt, wenig zu sehen war beim Eintreffen der Nationalspieler am Rhein. Die meisten seiner Spieler hatten die Mütze angesichts der frostigen Temperaturen tief ins Gesicht gezogen. Die Kamera des TV-Senders Sky ertappte Sami Khedira beim Joggen vor dem Hotel. Auch mit Mütze.

Mützenwetter: Mats Hummels (links) gibt bei der Ankunft am Teamhotel Autogramme

Joachim Löw, so schrieb es die Deutsche Presse-Agentur zur Feier des Tages, kann nun endlich loslegen. Mehr als vier Monate nach dem letzten Länderspiel gegen Frankreich (2:2) bereitet sich "die Mannschaft" jetzt für die bevorstehenden Testspiele gegen Spanien (Freitag, ab 20:30 Uhr im DW-Livestream) in Düsseldorf und gegen Brasilien (Dienstag, ab 20.30 Uhr im DW-Livestream) in Berlin vor. Es ist der Start ins WM-Jahr, da passt es gut, dass man keine Schießbudenfiguren als Gegner hat. 26 Spieler hat Löw nach Düsseldorf eingeladen. Darunter befinden sich noch acht Weltmeister von 2014. Löw sieht die beiden Partien als "Härtetests". Seinen vorläufigen WM-Kader will der Coach am 15. Mai vorstellen.

Und Thomas Müller macht einen Spruch

"Es werden für uns richtungsweisende Spiele für die Weltmeisterschaft", sagte Löws Assistent Thomas Schneider. Und Bayern-Profi Thomas Müller sprach von den "sehr guten Erinnerungen" an das letzte Duell mit den Brasilianern. "Wir hoffen, dass wir das so ein bisschen auffrischen können", bemerkte Müller in Erinnerung an den 7:1-Triumph im Halbfinale der vergangenen WM. Er gehe aber nicht davon aus, dass es wieder so ein Ergebnis werde. Der Müller nun wieder.

Auswärts - in Düsseldorf

Dem Ausstatter zuliebe sprach sein Mitspieler Julian Draxler da schon wieder über das Outfit. "Wenn wir auswärts so auftreten, müssen wir uns auch nicht verstecken." Der Draxler sollte es wissen: Spielt er inzwischen doch in Paris, wo sie ja auch etwas von Stoffen und Schnitten verstehen. Und auswärts ist Paris ja irgendwie auch. Anders als Düsseldorf. Trotzdem wollen die deutschen Spieler dieses - nun ja - grüne Hemd am Freitag tragen. Bestimmt aus Marketing-Gründen.

Warnt und mahnt: Teammanager Oliver Bierhoff

Dann wird man übrigens auch sehen können, ob DFB-Teammanager Oliver Bierhoff - übrigens auch stets sehr gut angezogen - richtig liegt mit seiner Einschätzung, dass der deutsche Fußball ein wenig bedroht sei. Bei einem Hintergrundgespräch in München erwähnte Bierhoff dieser Tage einen "Masterplan 2.0", mit dem man den Absturz von der Weltspitze verhindern wolle. Deutschland habe ein wenig nachgelassen, wurde Bierhoff da zitiert. Manche, die dem DFB-Manager zuhörten, dachten dabei übrigens eher an die mitunter langweilige und international nur in der bayerischen Ausführung wettbewerbsfähige Bundesliga. Wo es übrigens auch einige sehr hässliche Trikots gibt.