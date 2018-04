NASA will einen Concorde-Nachfolger

Concorde-Nachfolger auf Dubai Air Show

Von London nach New York in drei Stunden? Diesen Traum will ein kleines Start-Up aus Denver verwirklichen. Es will an die Ära der Überschallflugzeuge wie der Concorde und der Tupolew 144 anknüpfen. Diesmal aber sollen die Flieger schneller, leiser und vor allem rentabler sein. Auf der Dubai Show sorgen die Pläne für Aufsehen.