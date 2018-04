Meet the Germans: Frühling ist Spargelzeit

Spargel - das Lieblingsgemüse der Deutschen

Spargelgeschichte

Schon die Menschen der Antike schätzten Spargel, auch als Heilpflanze. Der römische Geschichtsschreiber Marcus Porcius Cato widmete dem Spargelanbau ein Kapitel in seiner Schrift "Über den Landbau". Im Frankreich des 17. Jahrhunderts ließ König Ludwig XIV. in Versailles Spargel anpflanzen. 1852 wurde in Braunschweig erstmals Spargel in Dosen konserviert - nun gab es ihn das ganze Jahr über.