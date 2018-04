Manche Bäume haben ein Ass im Stamm

Totholz strotzt vor Leben

Leben und Tod - ein Kreislauf

Bäume speichern CO2 aus der Atmosphäre. Bei der Bekämpfung des Treibhauseffekts spielt der Wald so eine entscheidende Rolle. Wird ein Baum gefällt, wird der im Holz enthaltene Kohlenstoff dem Waldökosystem entnommen. Zersetzen Witterung und Lebewesen den Baum vor Ort, wird in dem Totholz erneut Kohlenstoff gebildet. Und der gelangt in Humusform zurück in den Boden.