Münster: Eine Kulturstadt im Trauma

Katholikentag in Münster

Kein Frieden in Syrien

„Kein Frieden in Syrien“, so lautet der Titel eines Podiums. Der Krieg im Nahen Osten findet sich an vielen Stellen des umfangreichen Programms in Münster wieder und zeigt wie präsent die Grauen des Krieges heute sind. In Diskussionen, Werkstätten und Lesungen geht es um die Probleme einer ethisch verantworteten Politik, um Flucht und Vertreibung, Einzelschicksale, Wiederaufbau und Solidarität.