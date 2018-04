Liveticker: Köln - Schalke

KÖLN - SCHALKE 0:0

17.52 Uhr: Die Gastgeber aus Köln hoffen auf folgende Elf: Timo Horn - Sörensen, Mere, Heintz - Risse, Höger, Salih Özcan, Handwerker - Hector - Terodde, Bittencourt.

17.40 Uhr: Für den 1. FC Köln geht es gegen Schalke 04 im Kampf gegen den Abstieg um alles. Drei der letzten sechs Heimspiele verloren die Geißböcke allerdings, Schalke dagegen gewann sieben der letzten acht Ligapartien. Die Partie in Köln beginnt um 18 Uhr.

------------------

AUGSBURG - MAINZ 2:0 (1:0)

------------------

Der FSV Mainz 05 hat im Auswärtsspiel beim FC Augsburg keine Punkte holen können und bleibt damit weiter Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga. Michael Gregoritsch (29.) und Alfred Finnbogason erzielten beim 2:0 (1:0) die Treffer für die Augsburger, die mit 40 Punkten auf Rang elf stehen. Mainz hat 30 Zähler auf dem Konto und ist damit punktgleich mit dem 14. VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16.

------------------

90+3. Minute: ENDSTAND: 2:0! Schiedsrichter Willenborg pfeift ab und die drei Punkte für den FC Augsburg sind gesichert.

90+3. Minute: Gelbe Karte: Für FINNBOGASON vom FC Augsburg. Der Torschütze lässt es sich nicht nehmen, sein Trikot auszuziehen.

Alfred Finnbogason (r.) vom FC Augsburg bejubelt seinen Treffer zum 2:0-Endstand

90+2. Minute: TOR für den FC Augsburg. Das 2:0 durch FINNBOGASON. Aus einer erneuten Ecke resultiert der Augsburger Konter, den der FCA trotz leerem Tor zunächst schwach ausspielt. So irritieren sich Heller und Khedira, der am Leder bleibt und nach rechts rausläuft. Dann spielt dieser doch noch den Pass nach innen, Cordova verpasst - Adler taucht nun auch im Strafraum auf, kommt aber gegen Finnbogason, der sich in Position gelaufen hat letztlich zu spät - das ist das 2:0.

90+1. Minute: Keeper Adler ist bei jeder Standardszene mit vorn.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit in Augsburg. Schafft Mainz noch das Tor? Sie werfen alles nach vorne.

89. Minute: Nach einem Augsburger Konter pariert Adler einen Flachschuss von Heller aus kurzer Distanz.

88. Minute: Augsburg zieht sich sehr weit zurück und versucht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Kann das gut gehen?

85. Minute: Mainz hat alle Offensivkräfte auf dem Platz und versucht noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen.

83. Minute: Spielerwechsel: Beim FC Augsburg kommt CORDOVA für Gregoritsch.

79. Minute: Spielerwechsel: Bei Mainz 05 kommt MUTO für Donati.

76. Minute: Gelbe Karte: Für CAJUBY vom FC Augsburg. Auch Caiuby holt sich Gelb. Der Brasilianer war ziemlich heftig eingestiegen.

73. Minute: Spielerwechsel: Beim FC Augsburg kommt HELLER für Richter.

70. Minute: Mainz-Keeper Adler rettet erneut fantastisch! Der Schlussmann wirft zuerst unglücklich ab und trifft Gbamin, der sich weggedreht hatte. So landet der Ball bei Gregoritsch, der sofort nach links zu Finnbogason spielt. Dieser schießt, wird jedoch geblockt. Der Abpraller landet wiederum bei Richter, der allein vor Adler auftaucht, diesen allerdings nicht bezwingen kann.

69. Minute: Gelbe Karte: Für MAXIM von Mainz 05. Der Rumäne ist gerade mal wenige Sekunden im Spiel, da rennt er auch schon Khedira über den Haufen und wird direkt verwarnt.

68. Minute: Spielerwechsel: Bei Mainz 05 kommt MAXIM für Latza.

66. Minute: Gelbe Karte: Für GOUWELEEUW vom FC Augsburg. Gouweleeuw fährt De Blasis von hinten in die Parade und holt sich dafür Gelb ab.

63. Minute: Spielerwechsel: Beim FC Augsburg kommt JANKER für Koo.

61. Minute: Spielerwechsel: Bei Mainz 05 kommt UJAH für Quaison.

56. Minute: Defensiv bleiben die Augsburger ihrer Linie treu, sie stören früh und lassen die Mainzer nicht wirklich zur Entfaltung kommen.

Zweikampf: Suat Serdar (l.) und Philipp Max

53. Minute: Auf der anderen Seite steht Serdar plötzlich frei am 16-Meterraum. Aus 17 Metern zieht der Mainzer wuchtig ab, doch der Ball geht über den Kasten der Augsburger.

51. Minute: Und schon kommt der Konter der Augsburger! Richter macht seinen Weg zum Tor, ist nicht vom Ball zu trennen. Er setzt Finnbogason wunderschön in Szenen, der zieht ab - doch abermals ist Keeper Adler zur Stelle.

50. Minute: Mainz beginnt erwartet engagiert. Den knappen Rückstand wollen die Mainzer unbedingt aufholen. Doch die Offensivbemühungen machen hinten natürlich anfällig für Konter.

46. Minute: Und weiter geht es in Augsburg, der Ball rollt wieder! Kann der FCA an die gute Leistung aus den ersten 45 Minuten anknüpfen oder finden die Gäste aus Mainz nun besser ins Spiel? Wir lassen uns überraschen.

----------------

45+2. Minute: Das war die erste Halbzeit, der Schiedsrichter bittet "zum Pausentee". Augsburg wirkt bis jetzt leichtfüßiger und torhungriger. Mainz muss sich gehörig steigern, will es noch den so wichtigen Punkt aus Augsburg mitnehmen.

45. Minute: Schiedsrichter Willenborg gibt zwei Minuten oben drauf.

43. Minute: Das Angriffsspiel der Augsburger ebbt ein wenig ab, Mainz bekommt das Geschehen wieder besser in Griff. Noch drei Minuten, dann ist Pause. Die Führung des FCA ist hoch verdient.

36. Minute: Das Augsburger Powerplay hält an. Jetzt rettet Adler knapp vor dem im Fünfer hereinrutschenden Richter. Was für eine Drangphase der Gastgeber!

35. Minute: Erneute Parade von Keeper Adler. Gregoritsch hämmert den Ball drauf, doch Adler kann ihn spektakulär zur Ecke lenken.

33. Minute: Richter kommt im 16er an den Ball und spitzelt ihn mit der Hacke aus rund acht Metern in Richtung Mainzer Kasten, doch Keeper Adler reagiert gut und kann den Ball parieren.

29. Minute: Gelbe Karte: Für MAX vom FC Augsburg. Vor dem 0:1 hatte Max den Mainzer Donati gefoult. Die Mainzer spielten über Öztunali weiter, verloren den Ball und wurden daraufhin ausgekontert. Nachträglich sieht Max aber für sein Foul dennoch die Gelbe Karte.

29. Minute: TOR für den FC Augsburg. Das 1:0 durch GREGORITSCH. Finnbogason setzt sich nach einem Konter wunderschön durch und passt im 16er auf Gregoritsch. Der tanzt noch einen Gegenspieler auch und netzt aus acht Metern ein.

24. Minute: Nach einer Trinkpause wegen der hohen Temperaturen geht es jetzt weiter.

23. Minute: Mainz bringt die Abwehr der Augsburger nach Standards immer wieder ein wenig durcheinander. Bisher aber ohne Torerfolg.

17. Minute: Bisher ist es ein faires Spiel auf Augenhöhe. Augsburg hat bis jetzt ein paar mehr Chancen erarbeitet, doch auch Mainz bleibt immer gefährlich.

13. Minute: Gregoritsch bringt den Ball von rechts flach in den Strafraum. Das Leder rollt entlang der Grundlinie parallel zum Tor, doch ein Abnehmer ist nicht da. Weiter torlos 0:0.

10. Minute: Der euphorische Beginn der Augsburger ist erst einmal verpufft, die Mainzer bekommen das Geschehen zusehends besser in Griff.

6. Minute: Beide Mannschaften agieren mit Zug zum Tor. Die Augsburger scheinen in den ersten Minuten besser organisiert zu sein, die Gäste sind noch zu fahrig.

2. Minute: Augsburg beginnt forsch und drängt auf das Tor der Mainzer. Caiuby kommt im Fünfer zum Kopfball, doch der Ball geht weit über die Latte.

1. Minute: Die Partie läuft. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Wir hoffen auf 90 spannende und faire Minuten - ohne Videobeweis!!;-)

15.29 Uhr: Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichter Frank Willenborg aus Osnabrück. 25.000 Zuschauer sind im Stadion mit dabei.

15.27 Uhr: Mainz beginnt mit dieser Elf: Adler - Alexander Hack, Gbamin, Diallo - Latza, Serdar, Öztunali, de Jong, Donati - De Blasis, Quaison.

15.25 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber aus Augburg: Hitz - Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Koo, Khedira - Richter, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason.

15.15 Uhr: In 15 Minuten gibt es hier die wichtigsten Fakten zum ersten Sonntagsspiel zwischen Augsburg und Mainz. Wollen sich die Mainzer ein wenig aus dem Abstiegsstrudel auf den Plätzen 14 bis 16 befreien, müssen sie bei den Schwaben mindestens einen Punkt holen.

15.10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Zwei Partien stehen am heutigen Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltags auf dem Programm. Zunächst erwartet der FC Augsburg den FSV Mainz, los geht es um 15.30 Uhr. Dann, ab 18.00 Uhr, geht es für den 1. FC Köln im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 im Abstiegskampf um Kopf und Kragen.