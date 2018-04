Liveticker: FSV Mainz - RB Leipzig

MAINZ - LEIPZIG 0:0

spätes Spiel:

BREMEN - DORTMUND -:- (18 Uhr MESZ)

---------

22. Minute: Leipzig hat in dieser Partie eindeutig das Kommando übernommen. Aber so lange nichts Zählbares rausspringt ist das nicht relevant.

16. Minute: Erste Ecke für Mainz. Die ist zunächst harmlos, aber die Leipziger vertändeln den Ball, so kommt es fast noch zu einer Chance. Hat Orban Hack da im Strafraum gefoult? Die Mainzer reklamieren, die Pfeife bleibt aber stumm und auch der Video-Assi aus Köln scheint sich nicht zu melden.

14. Minute: Teilweise haarsträubende Fehler in der Mainzer Hintermannschaft. Diesmal kann Keita von einem Fehlpass nicht profitieren. Sein Abspiel findet keinen Abnehmer vor dem Tor.

11. Minute: Wieder ein Riesending für Leipzig, nur wenige Sekunden später. Diesmal ist Werner alleine durch, will Adler im Mainzer Tor umspielen, aber sein Schuss wird auf der Linie geblockt.

10. Minute: Was schießen die Mainzer da für einen Bock?! Baku will zurückspielen, aber genau in den Lauf von Lookman. Der spielt uneigennützig auf Poulsen, der den Ball am Winkel vorbei zimmert.

07. Minute: Man merkt den Teams kaum Nervosität an. Beide gehen es offensiv an.

01. Minute: Gleich eine erste kleine Chance für Leipzig: Werner dribbelt sich rechts durch, gibt scharf nach innen, aber Poulsen in Mittelstürmerposition schießt am rechten Pfosten vorbei.

15:30 Uhr: Auf geht´s, hoffen wir auf ein gutes Spiel! Auch wenn viel auf dem selbigen steht...

15:25 Uhr: "You´ll never walk alone" schallt es aus den Stadionlautsprechern und die Fans trällern kräftig mit.

15:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Mainz spielt mit: Adler - Brosinski, Bell, Alexander Hack, Diallo - de Jong - Gbamin, Baku - Öztunali, Muto, De Blasis. - Trainer: Schwarz



Leipzigs Startelf: Gulacsi - Ilsanker, Upamecano, Orban, Klostermann - Keita, Demme - Kampl, Lookman - Poulsen, Timo Werner. - Trainer: Hasenhüttl



Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 30.000



15:15 Uhr: Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Beiden Teams hilft heute nur ein Sieg. Leipzig hat fünf Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz, mit einem Dreier wäre man wieder dran an den viertplatzierten Hoffenheimern und an Leverkusen auf Rang fünf. Mainz steht auf dem Relegationsplatz, der HSV ist bis auf zwei Punkte herangekommen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!