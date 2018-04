Liveticker: FC Bayern - FC Sevilla

BAYERN - SEVILLA 0:0

REAL - JUVENTUS 0:2 (0:2)

-----------

HALBZEIT - Spielerisch überzeugen die Bayern hier noch nicht. Zu ungenau ist das Passspiel, zu unplatziert die Torschüsse. Martinez unterlaufen ungewöhnliche Patzer, Lewandwoski ist wieder mal nicht im Spiel. Dagegen zappelte im zweiten Viertelfinal-Rückspiel bei Real schon zweimal der Ball im Netz: Juve-Profi Mandzukic mit dem Doppelpack.

45.+1 Minute: Weil Bayern-Spieler Martinez patzt, muss Rafinha im Strafraum in höchster Not klären. Aber er verletzt sich dabei an der Schulter, kann aber nach kurzer Behandlung vorerst weitermachen.

41. Minute: Zweimal sehr gute Chancne für die Bayern. Aber es fehlt noch an der Präzision. Erst will Robben Müller mitnehmen, aber er bleibt hängen. Dann schießt er selber, aber ob das noch als Torschuss gilt? Kurz darauf klärt Jesus Navas vor Ribery.

38. Minute: Die Bayern machen zwar jetzt Druck, aber Ribery verspringt vor seinem Abschluss der Ball, dann macht er doch noch mal eine Körpertäuschung um dann zentral abzuschließen. Kein Problem für Torwart Soria.

37. Minute, RMA - JUV, TOR ⚽: Ups, he did it again: MARIO MANDZUKIC. Macht hier Juventus die Roma nach?

37. Minute: Abseits - Bei einer weiten Flanke von Ribery steht Lewandowski im Abseits...

32. Minute: Die Bayern jetzt mal übüber links. Rafinha flankt und Lewandwoski versucht sich mit einem Fallrückzieher, trifft aber den Ball überhaupt nicht. Kurze Zeit später zieht Hummels von der rechten Seite ab und verfehlt nur knapp das Lattenkreuz.

31. Minute: Ballbesitz und Zweikampfquote geht bisher eindeutig zugunsten der Gäste.

26. Minute: Sevillas Escudero mit der Chance, weil Kimmich ein wenig zu nachlässig ist. Escudero jedoch schießt den Ball rechts am Ball vorbei.

25. Minute: Ribery will ab durch die Mitte. Aber dabei legt er sich den Ball zu weit vor. Und schon ist der Ball wieder weg.

16. Minute: Sarabia zieht ab und der Ball triffft Boatengs Arm im Strafraum - aber kein absichtliches Handpspiel. Kurz darauf kommt der Ball von rechts in den Bayern-Strafraum, Correa trifft den Ball aber nicht gut. Torwart Ulreich flutscht der Ball jedoch wieder aus den Händen. Hummels passt auf.

14. Minute: Jetzt versucht es mal Kimmich aus der zweiten Reihe, weil ihn keiner so richtig angeht. Aber sein Ball geht am linken Pfosten vorbei.

11. Minute: GELBE KARTE für STEVEN N'ZONZI.

10. Minute: Martinez verliert im Mittelfeld den Ball. Ben Yedder nimmt Tempo ab auf, aber James grätscht ihn vor dem Strafraum ab. Kurze Zeit später verzieht Sarabia deutlich - etwas zu hektisch.

6. Minute: Robben zeigt seinen Klassiker. Er zieht von rechts in die Mitte und zirkelt den Ball an den langen Pfosten - knapp vorbei.

Ein echter Robben! Der Holländer zieht von rechts in die Mitte, schlenzt dann aus 18 Metern - aber knapp neben den linken Pfosten.

2. Minute, RMA - JUV, TOR ⚽: Die frühe Führung für die Gäste: Ex-Bayern-Profi: MARIO MANDZUKIC war's. Schnellstes Gegentor für Real in diesem Wettbewerb im eigenen Stadion.

2. Minute: Die erste GELBE KARTE - ging ja schnell: GABRIEL MERCADO stoppt Lewandowski unsanft. Freistoß für die Bayern aus 19 Metern. James zirkelt den Ball mit dem linken Fuß knapp übers Tor.

ANPFIFF

20:34 Uhr: Im zweiten Spiel an diesem Abend hat Real vermeintlich einfaches Spiel nach dem 3:0 im Hinspiel. Trifft Ronaldo zum elften Mal in Folge in diesem Wettbewerb?

20:28 Uhr: Der FC Sevilla hat spielerisch im eigenen Stadion überzeugt. Offensivstark, jedoch abschlussschwach. Wie präsentiert sich das Team heute? Trainer Montella vertraut diesen elf Spielern: Soria - Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - Banega, N'Zonzi - Correa, Vazquez, Sarabia - Ben Yedder.

20:23 Uhr: FCB-Trainer Heynckes hat im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg einige Spieler wie Lewandowski geschont. Müller und Boateng absolvieren jeweils ihr 100. Europapokal-Spiel. Das ist die Startelf gegen Sevilla: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski.

20:18 Uhr: Nach dem 2:1-Hinspiel-Erfolg in Sevilla hat der FC Bayern die bessere Ausgangsposition. Aber das hat ja manchmal gar nichts zu sagen. Siehe FC Barcelona.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!