Liveticker: Bremen - Eintr. Frankfurt

BREMEN - FRANKFURT 1:0



Später noch:

MAINZ - M'GLADBACH (18.00 Uhr)

28. Minute: TOR - Kruse spielt einen hohen Ball in den Lauf von Delaney auf der linken Seite. Der passt nach wenigen Metern in den Strafraum und ZLATAN JUNUZOVIC drückt den Ball aus sieben Metern rein.

25. Minute: WECHSEL bei Bremen. LUDWIG AUGUSTINSSON muss offenbar verletzungsbedingt raus. Dafür darf sich jetzt das jungen österreichische Talent MARCO FRIEDL beweisen.

21. Minute: Da haben die Bremer Fans mal kurz die Luft angehalten. Bei Frankfurt geht viel über links, so auch diesmal. Der Ball geht durch Mitspieler und Gegner und landet letztendlich an der Fünfmetergrenze bei Rebic auf dem Fuß. Aber zum einen hält Pavlenka den Ball, zum anderen stand der Frankfurter zuvor im Abseits. Kurz darauf die nächste Möglichkeit für die Gäste. Boateng passt auf Wolf, der wiederum sieht Rebic am langen Pfosten. Aber Gebre Selassie passt auf.

17. Minute: Gute Verlagerung von Velkovic. Delaney köpft auf Belfodil, der am langen Pfosten steht - das war knapp. Gute Chance für Bremen.

16. Minute: Rebic setzt sich auf der linken Seite durch und spielt den Ball flach in den Strafraum. Aber Pavlenka kommt vor dem Gegner an den Ball.

12. Minute: Frankfurt spielt derzeit einen gemächlichen Fußball. Die Bremer sind aktiver, vor allem Kruse.

Wichtiger Spieler für Werder Bremen: Max Kruse (r.). Hier klappt's nicht mit einem Tor.

8. Minute: Die Bremer mit zwei guten Möglichkeiten. Zunächst klärt Torwart Hradecky die Flanke von Augustinsson vor Kruse. Danach setzte sich Belfodil auf der rechten Seite durch, aber Abraham geht noch dazwischen.

4. Minute: Bremens Bargfrede mit einem schwachen Querpass im Mittelfeld. Eintrachts Rebic fängt ihn ab. Jovic und Baoteng probieren den Doppelpass, aber dessen letzter Pass wird abgefangen. Danach probiert es Wolf auf rund 18 Metern. Aber Bremens Torwart Pavlenka passt auf.

ANPFIFF

15:27 Uhr: Werder ist mit 33 Punkte Tabellenzwölfter. Eintracht hat bereits 45 Zähler gesammelt, das bedeutet derzeit Platz sechs.

15:21 Uhr: Wenn KEVIN-PRINCE BOATENG ein Tor erzielt, gewinnt Frankfurt fast immer. Bei fünf von sechs Spielen, in denen der Mittelfeldspieler erfolgreich war, holte sein Team am Ende auch drei Punkte. Einmal gab's ein Unentschieden.

15:14 Uhr: Seit vier Spielen ist Bremen unbesiegt und hat sich so mittlerweile auf Platz zwölf hochgearbeitet. Und: Unter dem Trainer Kohfeldt hat Werder im eigenen Stadion noch nicht verloren.

15:08 Uhr: Mit derzeit Platz sechs macht sich Eintracht durchaus berechtigte Hoffnung, im nächsten Jahr in der Europa League zu spielen. In der Hinrunde war Frankfurt das zweitbeste Auswärtsteam. Allerdings verlor das Team von Coach Niko Kovac die letzten drei Partien in der Ferne. Die Aufstellung der Gäste:

Hradecky, Rebic, de Guzman, Jovic, Boateng, Abraham, Hasebe, Chandler, Russ, da Costa. Wolf.

15:03 Uhr: Der erste Gegner als Trainer von den Werder Profis machte FLORIAN KOHFELDT im Hinspiel in November gegen Eintracht Frankfurt. 1:2 unterlag Werder damals. Und heute? Die Aufstellung der Bremer:

Pavlenka. Augustinsson, Delaney. Kruse. Veljkovic, Junuzovic, Moisander, Gebre Selassie, Belfodil, M. Eggestein. Bargfrede.

15:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!