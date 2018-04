Liveticker: Bremen - Dortmund

BREMEN - DORTMUND 0:0

Bereits beendet:

MAINZ - LEIPZIG 2:0 (1:0)

1:0 de Blasis (29.)

2:0 Maxim (85.)

3:0 Baku (90.)

---------

---------

90+6. Minute: Schlusspfiff in Mainz. Die Spieler liegen sich in den Armen, das Publikum feiert. Diese drei Punkte lassen den FSV auf Rang 14 steigen, drei Punkte beträgt der Vorsprung auf die Relegation. Leipzig dagegen kann die Champions League abschreiben. Von hinten drohen Frankfurt und Stuttgart. Wenn beide vorbeizögen, ist auch die Europa League futsch.

90+5. Minute: Jetzt holt sich Leipzigs Keita auch noch Gelb-Rot nach einem unnötigen Foul. Damit wird auch er neben Orban seinem Team im nächsten Spiel folgen.

90+2. Minute: Fünf Minuten Nachschlag gibt es, aber wer zweifelt noch am siebten Heimsieg der Mainzer?!

90. Minute: TOOOOOR für Mainz. 3:0. Upamecano schlägt am Ball vorbei, BAKU legt sich den Ball zurecht und macht in seinem ersten Bundesliga-Spiel sein erstes Tor.

88. Minute: Und fast sogar das 3:0, aber Onisiwo scheitert am großartig reagierenden Gulasci. Das wäre auch des Guten zu viel gewesen.

85. Minute: TOOOOR für Mainz. Die Entscheidung! 2:0 durch Maxim. Hack legt von der Grundlinie links zurück auf Holtmann, der legt für Maxim auf. Schlenzer aus 12 Metern, unhaltbar. Mainz singt und lacht!

83. Minute: Und jetzt kommt auch noch Maxim bei Mainz für de Jong.

80. Minute: Der Torschütze darf vom Platz. Für de Blasis kommt bei den Mainzern jetzt Onisiwo für die letzten zehn Minuten.

78. Minute: Strammer Schuss aus 22 Metern des eingewechselten Holtmann. Gulasci bringt noch die Fingerspitzen dran, lenkt zur Ecke ab.

77. Minute: Jetzt plätschert die Partie etwas dahin. Das hohe Tempo fordert offenbar seinen Preis. Dabei müsste Leipzig etwas unternehmen, denn bei einer Niederlage gerät sogar der Europa-League-Platz in Gefahr.

68. Minute: Endlich mal wieder die Leipziger: Kampl kommt im Strafraum an den Ball, aber sein Flachschuss kullert rechts am Tor vorbei.

63. Minute: Traumhaftes Solo von Diallo über fast den gesamten Platz, dann findet er sogar noch den freien Gbamin am Elfmeterpunkt, aber der Mainzer versucht es erfolglos mit der Hacke.

60. Minute: Fernschuss jetzt vom Mainzer Gbamin, aber in die Arme von Gulasci. Weiter 1:0 für die Gastgeber.

60. Minute: Der Linienrichter kann offenbar weitermachen. Mainz weiter offensiv, schnürt Leipzig etwas in der eigenen Hälfte ein.

57. Minute: Kuriose Szene jetzt in Mainz: Linienrichter Rohde muss behandelt werden, weil ihm der Leipziger Klostermann unabsichtlich auf den Fuß getreten ist.

51. Minute: Erster Torschuss in der zweiten Halbzeit: Gbamin versucht es aus 20 Metern, sein Ball wird abgefälscht, wird zur Bogenlampe, aber letztendlich leichte Beute für Torwart Gulasci.

46. Minute: Weiter geht´s in Mainz. In der Pause gab´s Diskussionen um das Foul, das zum Elfmeterpfiff für die Gastgeber geführt hat. Hilft ja nix - der Schiri hat entschieden! Keine Wechsel übrigens!

45+1. Minute: Pause in Mainz. Eine muntere Partie, in der Leipzig anfangs dominiert, dann aber durch das Elfmetertor von de Blasis aus dem Tritt gebracht wird. Erst in der Schlussphase kommt der Favorit wieder in Tritt. Bis gleich!

45+1. Minute: Gute Möglichkeit für die Mainzer kurz vor dem Pausenpfiff: Kampl mit einem gefühlvollen No-Look-Pass auf Keita, der aber verzieht.

40. Minute: Taktisches Foul von Leipzigs Orban - zurecht sieht der Kapitän Gelb und ist damit für das nächste Spiel gesperrt.

38. Minute: Was ist denn jetzt mit Mainz los? Seit dem Führungstor haben sie Oberwasser und setzten Leipzig enorm unter Druck.

28. Minute: TOOOOR für Mainz: DE BLASIS verwandelt mit viel Glück in die Tormitte. Gulacsi ist mit dem Fuß noch dran, kann aber den Einschlag nicht verhindern. 1:0.

27. Minute: Strafstoß für Mainz! Upamecano foult Muto.

24. Minute: Ecke für Mainz, kleine Kopfball-Stafette, aber Diallos Kopfball geht weit übers Tor.

22. Minute: Leipzig hat in dieser Partie eindeutig das Kommando übernommen. Aber so lange nichts Zählbares rausspringt ist das nicht relevant.

16. Minute: Erste Ecke für Mainz. Die ist zunächst harmlos, aber die Leipziger vertändeln den Ball, so kommt es fast noch zu einer Chance. Hat Orban Hack da im Strafraum gefoult? Die Mainzer reklamieren, die Pfeife bleibt aber stumm und auch der Video-Assi aus Köln scheint sich nicht zu melden.

14. Minute: Teilweise haarsträubende Fehler in der Mainzer Hintermannschaft. Diesmal kann Keita von einem Fehlpass nicht profitieren. Sein Abspiel findet keinen Abnehmer vor dem Tor.

11. Minute: Wieder ein Riesending für Leipzig, nur wenige Sekunden später. Diesmal ist Werner alleine durch, will Adler im Mainzer Tor umspielen, aber sein Schuss wird auf der Linie geblockt.

10. Minute: Was schießen die Mainzer da für einen Bock?! Baku will zurückspielen, aber genau in den Lauf von Lookman. Der spielt uneigennützig auf Poulsen, der den Ball am Winkel vorbei zimmert.

07. Minute: Man merkt den Teams kaum Nervosität an. Beide gehen es offensiv an.

01. Minute: Gleich eine erste kleine Chance für Leipzig: Werner dribbelt sich rechts durch, gibt scharf nach innen, aber Poulsen in Mittelstürmerposition schießt am rechten Pfosten vorbei.

15:30 Uhr: Auf geht´s, hoffen wir auf ein gutes Spiel! Auch wenn viel auf dem selbigen steht...

15:25 Uhr: "You´ll never walk alone" schallt es aus den Stadionlautsprechern und die Fans trällern kräftig mit.

15:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Mainz spielt mit: Adler - Brosinski, Bell, Alexander Hack, Diallo - de Jong - Gbamin, Baku - Öztunali, Muto, De Blasis. - Trainer: Schwarz



Leipzigs Startelf: Gulacsi - Ilsanker, Upamecano, Orban, Klostermann - Keita, Demme - Kampl, Lookman - Poulsen, Timo Werner. - Trainer: Hasenhüttl



15:15 Uhr: Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Beiden Teams hilft heute nur ein Sieg. Leipzig hat fünf Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz, mit einem Dreier wäre man wieder dran an den viertplatzierten Hoffenheimern und an Leverkusen auf Rang fünf. Mainz steht auf dem Relegationsplatz, der HSV ist bis auf zwei Punkte herangekommen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!