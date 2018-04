Literaturnobelpreis: Sara Danius tritt zurück

Vor wenigen Tagen noch hatte Sara Danius, Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, bekräftigt, sie wolle ihren Posten behalten. Schwedischen Medienberichten zufolge räumte sie am Donnerstag (12.04.2018) dann aber doch ihren Posten. Neben ihrem Rücktritt als Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, die seit 1901 alljährlich den Literaturnobelpreis vergibt, soll sie auch ihren Sitz in dem Gremium abgegeben haben, hieß es nach einer Sitzung der Akademie. "Das war der Wille der Akademie, und nach diesem Willen richte ich mich", teilte Danius demnach mit.

Innere Zerwürfnisse werden Akademie zum Verhängnis

Die prestigeträchtige Institution steht bereits seit mehreren Monaten in der Kritik und ist auch in sich gespalten. Grund dafür sind vor allem Vorwürfe gegen Akademie-Mitglied Katarina Frostensen. Sie soll nicht nur Namen künftiger Preisträger an ihren Ehemann, einen einflussreichen Funktionär im schwedischen Kulturbetrieb, weitergegeben, sondern auch Gelder veruntreut haben. Nach einem gescheiterten Ausschlussverfahren gaben vergangenen Freitag drei Mitglieder ihren Rückzug aus der Akademiearbeit bekannt. Damit verfügte die Schwedische Akademie nur noch über 13 aktive Mitglieder, mit Danius' Rückzug sind es nunmehr zwölf - nicht genügend, um weiterhin beschlussfähig zu sein.

Änderung der Statuten denkbar

Auch der schwedische König Carl XVI. Gustaf, hoher Beschützer der Akademie, hatte sich daraufhin eingeschaltet und die Mitglieder der Akademie aufgefordert, ihrer Verantwortung für die ehrwürdige Kulturinstitution gerecht zu werden. Die Nobelpreisstiftung hatte gewarnt, der Skandal werde dem Ansehen aller Nobelpreise schaden.

Gemäß den Statuten können Akademie-Sitze derzeit nicht abgegeben oder nachbesetzt werden, da es sich um Mitglieder auf Lebenszeit handelt. Angesichts der Probleme, die daraus resultieren können, teilte der schwedische König kürzlich mit, die Statuten prüfen zu wollen, sodass Mitglieder ihren Sitz vorzeitig abgeben und vakante Plätze wieder besetzt werden können.

