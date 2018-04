Libanon: Hilfspläne für einen Krisenstaat

Nach getaner Arbeit will Frankreichs Staatspräsident Macron selbst die Ergebnisse präsentieren. Unter Vorsitz der Franzosen und des libanesischen Präsidenten Hariri suchen die 40 Teilnehmerstaate nach Wegen, das Land zu stabilisieren. Der Libanon wird vom Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien besonders betroffen und leidet unter einer Wirtschaftskrise. In einem Monat wird ein neues Parlament gewählt. Das Land hat nach UN-Angaben mindestens eine Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen – bei einer Bevölkerung von sechs Millionen.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sicherte dem Land zum Auftakt der Konferenz in Paris Mittel in Höhe von 550 Millionen Euro zu, davon 150 Millionen Euro als Spende.

Diplomaten berichteten im Vorfeld, Beirut hoffe auf Darlehen von bis zu sieben Milliarden Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro). Entscheidend sei allerdings weniger diese Zahl als vielmehr ein realistischer Reform- und Investitionsplan, so französische Konferenzbeteiligte. Außer den Vertretern der rund 40 Staaten arbeiten auch der Internationale Währungsfonds IWF und andere internationale Organisationen in Paris mit.

Leben in extremer Armut

Libanon will offenbar ein umfassendes Investitionsprogramm mit 250 Vorhaben präsentieren. Das Paket hat einen Umfang von 16 Milliarden Dollar. Es zielt auf Investitionen für Straßen, die Energieversorgung und den Nahverkehr. Libanon ist einer der am stärksten verschuldeten Staaten der Welt. Die Staatsschulden zum Ende des letzten Jahres wurden auf 150 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung geschätzt.

Krise in einem Land mit einer Million Flüchtlinge

Der IWF rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von nicht mehr als 1,5 Prozent für das laufende Jahr. Vor Beginn des Syrienkrieges 2011 wuchs die libanesische Wirtschaft jährlich über drei Jahre um rund neun Prozent.

Nach 2011 hat sich Zahl der Arbeitslosen in dem Land verdoppelt. Der IWF ging 2014 von 20 Prozent Arbeitslosigkeit aus. Die Zahlen der libanesischen Regierung sind deutlich geringer. Zwei Drittel der Bevölkerung leben nach Angaben der Hilfsorganisation Oxfam in extremer Armut.

Video ansehen 03:20 Teilen Mit Gedichten gegen den Schmerz Versenden Facebook google+ Tumblr VZ Mr. Wong Xing Webnews Yigg Newsvine Digg Permalink http://p.dw.com/p/2u4Tz Die Stimmen der Kinder – syrische Flüchtlinge im Libanon

Das Treffen von Paris gehört zu einer Reihe von Libanon-Konferenzen. Im Februar dieses Jahres brachte eine Konferenz in Rom Hilfszusagen für die libanesische Armee in Höhe von 450 Millionen Euro. Später in diesem Monat soll es in Brüssel um Hilfen für die Syrien-Flüchtlinge gehen.

ar/hg (afp, rtr, dpa)