Lange Sperre für Australiens Cricket-Stars

Der Kapitän der australischen Nationalmannschaft im Cricket, Steve Smith, ist - ebenso wie Vize-Kapitän David Warner - vom australischen Cricket-Verband (CA) mit einer zwölfmonatigen Sperre belegt worden. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Den beiden wird vorgeworfen, im Vorfeld des Spiels zwischen Südafrika und Australien in der vergangenen Woche den Werfer Cameron Bancroft zur Manipulation des Spielballs bewegt zu haben. Bancroft erhielt vom Verband eine neunmonatige Sperre. Er wurde während der Partie von mehreren Fernsehkameras und dem Schiedsrichter dabei ertappt, wie er den Spielball illegaler Weise mit einem gelben Klebeband präparierte.

TV-Kameras erwischen Bancroft

Dunkelrot, rund 160 Gramm schwer und etwas größer als ein Tennisball ist das Objekt, das damit einen der größten Skandale in der Geschichte des australischen Crickets ausgelöst hat. Das Klebeband sollte dazu dienen, die Flugbahn des Balls zum eigenen Vorteil zu manipulieren. In der Fachsprache wird dieses Vorgehen als "ball tampering" bezeichnet. Mithilfe des Klebebands wollte Bancroft am Spielfeldrand grobe Sandkörnchen aufnehmen und an den Ball reiben, damit dieser griffiger wird und eine bessere Flugeigenschaft bekommt, die es dem Schlagmann erschweren soll den Ball zu erwischen. Die Idee zur Spielmanipulation soll Smith und Warner bei einer gemeinsamen Mittagspause gekommen sein.

"Tag der nationalen Schande"

"Ich bin nicht stolz darauf und verstehe, wenn meine Integrität nun angezweifelt wird. Ich bereue es zutiefst", beteuerte Smith im Anschluss an den Skandal. Auch Australiens Premierminister Malcolm Turnbull hatte sich zu Wort gemeldet. Er sei "zutiefst schockiert" und erwarte vom australischen Verband "eine deutliche Reaktion". Die erfolgte nun in Form der ausgesprochenen Strafen. Der ehemalige Cricket-Spieler und heutige TV-Kommentator Jimmy Maher sprach von einem "Tag der nationalen Schande" für Australien.

Ausreise mit Polizeibegleitung: "Ball-Betrüger" Steve Smith am Flughafen von Johannesburg

Nachdem der Schiedsrichter den Betrugsversuch entdeckte, wurde das Spiel beim Stand von 245 zu 9 für Südafrika abgebrochen und soll am kommenden Freitag fortgesetzt werden. Dann allerdings ohne die in den Skandal verwickelten Spieler. Coach Darren Lehmann bleibt hingegen in seiner Position, laut Verband habe er nichts vom Betrugsversuch gewusst. Auch er war schockiert von dem Vergehen seiner Spieler.

Verband hofft auf zweite Chance

Cricket ist die beliebteste Sportart in Australien. Der Skandal könnte das Ansehen des "Gentlemen's Sport" jedoch deutlich beschmutzen. Der CA-Vorsitzende David Peever hofft darauf, dass das Vergehen keine langfristigen negativen Folgen für die Reputation der Spieler und der Sportart generell hat: "Das sind deutliche Strafen, die die Spieler heute erhalten haben. Der Verband vergibt solche drastischen Strafen nicht leichtfertig. Wir hoffen, dass die Spieler nach Ablauf der Sperre zurückkehren und wieder den Sport ausüben werden, den sie so lieben."

Neben der einjährigen Sperre in der Nationalmannschaft, hat das Vergehen auch Einfluss auf Smiths Rolle in seinem Verein Rajastan Royal in der Indian Premier League. Vor dem Start der Liga am 7. April wurde dem Cricketstar das Kapitänsamt entzogen.

mvd/asz (dpa und ap)