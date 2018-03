Kultur.21 - Junge Filmemacherinnen setzen sich durch

Überall auf der Welt sind Frauen dabei, die Filmbranche umzukrempeln. Was treibt sie an, was ist ihr Geheimnis? Fünf Filmemacherinnen - alle Teilnehmerinnen bei Berlinale Talents - erzählen von ihrem Kampf um Anerkennung. Ein Kultur.21-Spezial.