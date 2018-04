Klimawandel verursacht Extremwetter: Lässt sich das beweisen?

Sommer, Sonne, Hitzewelle

Ab ins kühle Nass

31 Grad in Berlin, 36 Grad in Köln und 37 Grad in Saarbrücken - in ganz Deutschland ist der Hochsommer ausgebrochen. In den Freibädern der Republik klingeln da natürlich die Kassen. Das Geschäft verspricht bald, noch besser zu werden: In einigen Bundesländern ist Donnerstag erster Ferientag, dann haben noch mehr Schüler wie Leopold Zeit für den Sprung vom Fünfmeterbrett.