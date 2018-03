Katholischer Rundfunkgottesdienst am Ostermontag, 2. April 2018 aus der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

Im Evangelium des Ostermontags geht es um den berühmten Gang nach Emmaus.

Die Emmausjünger haben – so Weihbischof Heinrich – so einiges falsch, vor allem aber haben sie vieles richtig gemacht. Voller Enttäuschung und Trauer wandten sie sich von Christus ab, verließen Jerusalem, um wieder ihr altes Leben, ihren alten Trott aufzunehmen. Das war ein Fehler. Das Entscheidende aber ist: Christus hat sie – trotz ihrer Zweifel und Fehler – nicht allein gelassen, sondern begleitete sie auf ihrem Weg. Und so haben sie mit seiner Hilfe schließlich das Wichtigste überhaupt geschafft: Sie haben Christus erkannt, haben ihn wieder in ihr Leben gelassen und sind zurückgekehrt nach Jerusalem in den Kreis der Apostel und Jünger Jesu.

Die Berliner St. Hedwigs-Kathedrale war die erste katholische Kirche in Berlin nach der Reformation und ist nach dem Vorbild des Pantheon in Rom gebaut. Ihre Grundsteinlegung erfolgte im Juli 1747. Am 1. November 1773 erfolgte die Weihung der Kathedrale.

Bei einem Luftangriff 1943 wurde die St. Hedwigs Kathedrale bis auf die Umfassungsmauern zerstört. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte von 1952 bis 1963 der Wiederaufbau. Dabei wurde der Innenraum neu gestaltet, die Krypta als Unterkirche in den Andachtsraum mit einbezogen.

Heute ist die St.-Hedwigs-Kathedrale die Bischofskirche des Erzbistums Berlin und zugleich Pfarrkirche der Domgemeinde St. Hedwig. Die Domgemeinde St. Hedwig ist die älteste katholische Gemeinde der Erzdiözese. Zu dem Gemeindegebiet gehören weite Teile des neuen Regierungsviertels mit seinen Regierungsgebäuden, Botschaften, der Humboldt-Universität, seinen Denkmälern und Museen. Davon ist das Leben in der Gemeinde geprägt: Touristen, Studenten und Staatsbesucher kommen zum Gebet in die St. Hedwigs Kathedrale. Gläubige aus dem ganzen Bistum folgen den Einladungen des Berliner Erzbischofs zu den Messen an Hochfesten oder zu anderen Anlässen.

Zelebrant und Prediger ist Weihbischof Dr. Matthias Heinrich. Die kirchliche Leitung hat Joachim Opahle.

Der feierliche Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Jugendkathedralchor St. Hedwig sowie einem Instrumentalensemble. An der Orgel spielt Domorganist Thomas Sauer. Die musikalische Gesamtleitung hat Domkapellmeister Harald Schmitt.