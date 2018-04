Kalifornien: Yosemite-Nationalpark wegen Unwetter gesperrt

Nach einer Mitteilung der Parkverwaltung am Donnerstag werden alle Ausflügler angewiesen, ab Freitagnachmittag (Ortszeit) den Talbereich des Parks zu räumen. Die Behörden befürchten, dass die Flüsse im Yosemite Valley über die Ufer treten. Zeltplätze und Unterkünfte in dem Tal bleiben am Wochenende geschlossen.

Das für seine steilen Granitwände und Wasserfälle bekannte Yosemite-Tal lockt jährlich mehr als drei Millionen Besucher.

fm/ks (dpa, AP)