Fußball

Kaiserslautern steigt erstmals in 3. Liga ab

Der erstmalige Absturz des 1. FC Kaiserslautern in die 3.Liga ist perfekt. Eine Pleite bei Arminia Bielefeld besiegelte am Freitag den tiefsten Sturz in der langen Vereinsgeschichte des viermaligen deutschen Meisters.

Kaiserslauterns Spieler und Co-Trainer Gerry Ehrmann (r.) sind geschockt.