Köln und der HSV taumeln Richtung Abstieg

HOFFENHEIM - HAMBURGER SV 2:0 (2:0)

HERTHA - KÖLN 2:1 (0:1)

LEVERKUSEN - FRANKFURT 4:1 (1:1)

STUTTGART - HANNOVER 1:1 (0:0)

später (ab 18:30 Uhr): BAYERN - GLADBACH -:-

17:32 Uhr: BAYERN - GLADBACH - die Aufstellung des Meisters:

17:31 Uhr: BAYERN - GLADBACH - die Aufstellung der Borussia:

Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten avancierte Davie Selke zum Matchwinner der Hertha gegen Köln.

Der Hamburger SV und der 1. FC Köln taumeln im Gleichschritt in Richtung Liga Zwei. Der völlig chancenlose HSV hatte beim 0:2 in Hoffenheim noch Glück, dass man nicht noch wesentlich schlimmer unter die Räder der in den letzten Wochen so heimstarken TSG kam. So wie es mit 0:6 vor zwei Wochen dem 1. FC Köln passiert war, der seine Aufgabe heute in Berlin zwar besser als in Hoffenheim, jedoch nicht erfolgreicher gestalten konnte. Dabei hatte es ganz gut ausgesehen für das Team des im Sommer scheidenden Trainers Stefan Ruthenbeck. Bittencourt hatte die in der ersten Hälfte durchaus präsenten Gäste mit 1:0 in Führung gebracht. Doch im zweiten Durchgang übernahmen die Berliner das Heft des Handelns. Dank eines Doppelschlags von Davie Selke binnen zwei Minuten drehte die Hertha die Partie gleich zu Beginn des 2. Durchgangs. Köln in der Folge zwar bemüht, aber mit zu wenig Durchschlagskraft. Berlin war letztlich dem 3:1 näher als Köln dem Ausgleich.

Kevin Volland gelang beim 4:1 gegen Frankfurt ein lupenreiner Hattrick.

Ausgeglichen stand es eine ganze Weile zwischen Leverkusen und Frankfurt nachdem es binnen drei Minuten auf beiden Seiten einmal eingeschlagen war. Die Leverkusener Führung durch Brandt hatte Fabian quasi im Gegenzug egalisiert, doch in Durchgang Zwei erhöhte ein starkes Leverkusen den Druck beständig. Vollands lupenreiner Hattrick sorgte für einen verdienten Sieg der Hausherren gegen Frankfurt, das damit die fünfte Auswärtspleite in Serie einstecken muss.

Im Duell der Aufsteiger trennten sich der VfB Stuttgart und Hannover mit 1:1. Lange hatte es nach dem Treffer von Erik Thommy nach einem Sieg für die Hausherren ausgesehen, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang 96-Stürmer Niklas Füllkrug noch der Ausgleich per Lucky Punch.

ABPFIFF

90.+4 Minute: HERTHA - KÖLN - die Gäaste wehren sich verzweifelt, schlagen jetzt alles lang nach vorne, wo der bullige Cordoba die Bälle festmachen soll. Das gelingt teilweise auch, aber die Kreation von Torchancen will den Kölnern nicht gelingen.

90.+1 Minute: STUTTGART - HANNOVER, TOR - Albonorz mit langem Holz, Zieler kommt nicht entschieden genug aus dem Tor und plötzlich kommt NIKLAS FÜLLKRUG mit dem Kopf an den Ball und trifft zu späten Ausgleich.

88. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, TOR - Und wieder trifft KEVIN VOLLAND. Und wieder sieht es genauso aus wie beim 3:1. Bellarabi geht auf rechts, Volland im Vollsprint auf gleicher Höhe. Bellarabi legt quer, Volland vollstreckt.

87. Minute: STUTTGART - HANNOVER - Gentner mit einer feinen Flanke aus dem Halbfeld, Badstuber ist mit dem Kopf zur Stelle, kann den Ball aber nicht in die richtige Richtung steuern.

77. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, TOR - Die Entscheidung? KEVIN VOLLAND markiert seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Brandt mit feinem Pass auf Bellarabi, der in die Lücke stößt und auf den mitgelaufenen Volland querlegt. Der hat dann keine großen Mühen mehr.

75. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, WECHSEL - Leverkusens Trainer Heiko Herrlich bringt KARIM BELLARABI für Leon Bailey.

73. Minute: HOFFENHEIM - HSV, VIDEOBEWEIS - Wieder ein Treffer für die Gastgeber, wieder kommuniziert Schiedsrichter Osmers mit dem Video-Assi in Köln. Nach dem Eckball der Hoffenheimer stand Torschütze Akpoguma bei seinem Treffer abseits, was im Video-Zentrum in Köln richtig erkannt und an Osmers weitergegeben wird. Auch hier alles korrekt gelaufen.

71. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, TOR - Bayer belohnt sich für den unermüdlichen Aufwand und geht in Führung. Baumgartlinger mit Zuspiel auf Havertz, der mit der Sohle für KEVIN VOLLAND verlängert, der zum 2:1 einschiebt.

70. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, WECHSEL - Willems geht bei der EIntracht vom Platz, für ihn kommt TIMOTHY CHANDLER.

67. Minute: HERTHA - KÖLN - Mittlerweile ist Marcel Risse beim FC im Spiel und der kann es aus der Distanz. Doch ein Versuch landet dieses Mal im gegnerischen Gebein.

63. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, WECHSEL - Die Gäste wechseln: SEBASTIEN HALLER kommt für Boateng.

63. Minute: HOFFENHEIM - HSV, WECHSEL - Für Luca Waldschmidt kommt beim HSV JANN-FIETE ARP.

61. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT - Leverkusen tut sich schwer damit, klare Chancen herauszuspielen. Die Gastgeber zwar mit mehr Ballbesitz, aber die Gäste aus Frankfurt mit bislang tadelloser Defensiv-Organisation.

57. Minute: HERTHA - KÖLN - Freistoß für die Gäste, doch Clemens knallt den Ball viel zu hektisch in den Himmel über Berlin. Grüße an Filmemacher Wim Wenders, wenn man so will.

57. Minute: HOFFENHEIM - HSV, WECHSEL - Torschütze Gnabry geht vom Feld, für ihn kommt KEVIN AKPOGUMA.

52. Minute: HERTHA - KÖLN, TOR - Ist das der K.o. für Köln? Plattenhardt wird am Strafraum nicht angegangen und zieht ab. Sein missglückter Schuss landet dann vor den Füßen von DAVIE SELKE, der aus fünf Metern einschieben kann.

50. Minute: STUTTGART - HANNOVER - Jetzt ist auch hier der erste Treffer gefallen. Nach einer Ecke klärt Hannover mehrfach nicht richtig, so dass Aogo den Ball von außen auf den gut postierten ERIK THOMMY passen kann, der aus ca. 20 Metern mit einem schönen Schuss trifft.

50. Minute: HERTHA - KÖLN, TOR - Plattenhardt flankt den Ball rein, Ibisevic wird im Strafraum noch am Kopfball gehindert, doch der Ball landet bei DAVIE SELKE, der gekonnt mit der Brust annimmt und von schrägrechts aus etwa fünf Metern volley vollendet.

50. Minute: STUTTGART - HANNOVER - Weiter ein Spiel ohne große Torchancen. Jetzt gibt es Mal eine Ecke für die Gäste, die aber von Schwegler zu kurz hereingegeben wird und keine Gefahr entwickelt.

47. Minute: HOFFENHEIM - HSV - Kadabarek schüttelt seinen Gegenspieler mit viel Engagement ab und geht aufs Tor zu. Aus spitzem Winkel trifft der Tscheche allerdings nur den Pfosten - bereits der dritte Aluminium-Treffer der TSG an diesem Nachmittag.

46. Minute: HOFFENHEIM - HSV - Hoffenheim noch in der Kabine? Waldschmidt geht aufs Tor zu, keiner greift ihn an. Doch der Schuss des Hamburgers bleibt in der gegnerischen Verteidigung hängen.

WIEDERANPFIFF

Leonardo Bittencourt traf in Berlin zum 1:0 für die Gäste aus Köln.

Wie schon vor zwei Wochen der 1. FC Köln, bekommt auch der HSV beim Gastspiel in Hoffenheim kein Bein auf den Boden. Der Abstiegskandidat liegt zur Pause völlig zurecht durch Tore von Gnabry und Szalai mit 0:2 zurück und ist damit noch einigermaßen gut bedient.

Besser macht es bislang Tabellenschlusslicht Köln, das in Berlin durch Bittencourts Treffer in Führung liegt. Zwischen Leverkusen und Frankfurt steht es 1:1 (Torschützen: 1:0 Volland, 1:1 Fabian), keine Tore gab es im ersten Durchgang der Partie Stuttgart - Hannover.

HALBZEIT

44. Minute, STUTTGART - HANNOVER - Eine Partie mit überschaubarem Niveau bislang. Jetzt Mal eine ordentliche Flanke des VfB, die im Strafraum Thommy findet, der von Bebou mit Körpereinsatz abgeräumt wird - für einen Elfmeter war das aber eindeutig zu wenig.

41. Minute: HOFFENHEIM - HSV - Der HSV hat den Gastgebern spielerisch nichts entgegenzusetzen, die Angriffsversuche der Hamburger verpuffen regelmäßig. Jetzt Mal Ito mit einer Einzelaktion, aber sein Schuss von Halblinks ist keine Herausforderung für Baumann.

36. Minute: HERTHA - KÖLN - Freistoß für die Hertha, doch die Hereingabe kommt viel zu flach. Die Kölner Abwehr klärt souverän.

33. Minute: HOFFENHEIM - HSV, WECHSEL - Erster Wechsel beim HSV: ALBIN EKDAL kommt für Steinmann.

29. Minute: HERTHA - KÖLN, TOR - Cordoba verlängert einen Abschlag schön in den Lauf von LEONARDO BITTENCOURT, der den Gegner abschüttelt und das Ding irgendwie an Jarstein vorbei ins Tor trudeln lässt.

27. Minute: HOFFENHEIM - HSV, TOR - Schulz hängt Sakai ab und dribbelt in den Strafraum. Da ihn niemand angreift, kann er unbedrängt einen zwei Meter-Pass auf den mitgelaufenenADAM SZALAI spielen, der zum 2:0 vollstreckt.

22. Minute: HERTHA - KÖLN, WECHSEL - Zoller muss verletzt vom Platz, für ihn kommt beim FC JHON CORDOBA.

23. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, TOR - Die direkte Antwort der Eintracht: Wolf erobert den Ball, geht sofort in die Offensive und spielt einen sehenswerten Doppelpass mit Boateng, ehe er den völlig freistehenden MARCO FABIAN am linken Fünfereck findet, der Leno keine Chance lässt.

20. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT, TOR - Die Gastgeber führen. Havertz erläuft einen von Frankfurt zunächst verteidigten Ball im Strafraum und gibt sofort die Flanke rein, die JULIAN BRANDT zur Führung einköpft.

18. Minute: HOFFENHEIM - HSV, TOR - Da hat der HSV nicht richtig zugepackt. Van Drongelen geht nicht richtig gegen Gnabry zu Werke, Steinmann kommt dann zu spät. Denn SERGE GNABRY kann den Ball durch die Beine von Pollersbeck ins Tor spitzeln.

14. Minute: HOFFENHEIM - HSV - Waldschmidt packt sich ein Herz und zieht von halblinks ab. Aber Baumann im TSG-Tor ist auf der Hut, taucht ab und lenkt den Ball zur Ecke.

12. Minute: HERTHA - KÖLN - Höger bringt eine Flanke in den Berliner Strafraum, die am zweiten Pfosten Osako findet. Doch der Japaner nickt den Ball mit zu wenig Wucht direkt auf den Mann - Jarstein ohne Probleme im Berliner Tor.

10. Minute: LEVERKUSEN - FRANKFURT - Der erste Torschuss der Hausherren ist erfolgt. Volland nimmt Maß, verzieht aber deutlich.

8. Minute: HOFFENHEIM - HSV, VIDEOBEWEIS - Benjamin HÜBNER markiert das 1:0 für die Hausherren, doch Schiedsrichter Osmers nimmt Kontakt mit dem Videoassistenten auf, der ihm sagt, dass Gnabry im Abseits stand. Osmers gibt den Treffer nicht - korrekte Entscheidung.

7. Minute: STUTTGART - HANNOVER - Hübers bringt Ginczek zu Fall - Freistoß VfB, den Thommy allerdings in die Mauer setzt.

5. Minute: STUTTGART - HANNOVER - Gentner geht voran und versucht im Hannoveraner Strafraum den Ball an der Grundlinie zu erlaufen. Doch Salif Sané läuft den VfB-Kapitän souverän ab - Abstoß Hannover.

2. Minute: HERTHA - KÖLN - Hertha ist zu Beginn Dauergast im Kölner Strafraum. Eine Minute ist auf der Uhr, da waren die Berliner schon zweimal gefährlich im gegnerischen Strafraum. Köln-Keeper Horn musste auch schon eingreifen.

1. Minute: HOFFENHEIM - HSV - Hoffenheim direkt mit Vollgasfußball. Schulz gehst auf links ab wie eine Rakete, Holtby kann ihn kurz vor dem Strafraum aber erfolgreich stoppen.

ANPFIFF

15:20 Uhr: HOFFENHEIM - HSV- Hoffenheim ist seit 6 Bundesliga-Spielen ungeschlagen – am längsten von allen Teams.

Der HSV fuhr beim 3:0 im Hinspiel seinen höchsten Saisonsieg ein.

Aaron Hunt, HSV-Siegtorschütze gegen Schalke, steht vor seinem 300. Bundesliga-Spiel.

15:20 Uhr: HERTHA - KÖLN - Hertha BSC ist save – mit 36 Punkten nach 29 Spieltagen stieg noch nie ein Team ab.

Köln gewann nur eins der letzten 5 Bundesliga-Spiele – Aufholjagd geht anders.

Hertha schoss 2018 kein Standardtor – in der Hinrunde waren die Berliner darin Spitze.

15:20 Uhr: STUTTGART - HANNOVER - Im 9. Bundesliga-Spiel in Folge sitzt gegen 96 ein anderer VfB-Trainer auf der Bank.

Tayfun Korkut trainierte Hannover von Dezember 2013 bis April 2015.

Mario Gomez traf in Stuttgart zuletzt im Dezember 2011 für die Bayern.

15:15 Uhr: HOFFENHEIM - HSV, die Aufstellungen - Hoffenheim: 1 Baumann - 6 Nordtveit, 22 Vogt, 21 Benjamin Hübner - 3 Kaderabek, 11 Grillitsch, 18 Amiri, 16 Schulz - 27 Kramaric, 28 Szalai, 29 Gnabry

Hamburg: 13 Pollersbeck - 24 Sakai, 28 Gideon Jung, 4 van Drongelen, 6 Santos - 29 Steinmann - 17 Kostic, 8 Holtby, 15 Waldschmidt, 43 Ito - 14 Hunt

15:15 Uhr: HERTHA - KÖLN, die Aufstellungen - Berlin: 22 Jarstein - 23 Weiser, 5 Stark, 4 Rekik, 21 Plattenhardt - 6 Darida, 3 Skjelbred - 20 Lazaro, 8 Kalou - 19 Ibisevic, 27 Selke

Köln: 1 Timo Horn - 22 Mere, 4 Sörensen, 3 Heintz, 14 Hector - 6 Höger - 11 Zoller, 17 Clemens, 13 Osako, 21 Bittencourt - 39 Pizarro

15:15 Uhr: LEVERKUSEN - FRANKFURT, die Aufstellungen - Leverkusen: 1 Leno - 4 Tah, 5 Sven Bender, 3 Retsos - 8 Lars Bender, 15 Baumgartlinger, 20 Aranguiz, 9 Bailey - 29 Havertz, 10 Brandt - 31 Volland

Frankfurt: 1 Hradecky - 19 Abraham, 20 Hasebe, 3 Falette - 24 da Costa, 6 de Guzman, 5 Fernandes, 15 Willems - 27 Wolf, 10 Fabian, 17 Kevin-Prince Boateng

15:15 Uhr: STUTTGART - HANNOVER, die Aufstellungen - Stuttgart: 16 Zieler - 32 Beck, 5 Baumgartl, 21 Pavard, 2 Emiliano Insua - 3 Aogo, 28 Badstuber - 20 Gentner, 17 Thommy - 27 Gomez, 33 Ginczek

Hannover: 1 Tschauner - 4 Korb, 20 Salif Sane, 15 Hübers, 3 Albornoz - 27 Schwegler, 18 Fossum - 13 Bebou, 11 Klaus - 14 Harnik, 24 Füllkrug