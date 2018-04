Jazz Live: Niels Klein

Der deutsche Musiker Niels Klein präsentierte am 14. Mai 2017 sein Projekt "Tubes & Wires" in der Aula der Universität Bonn. Sein Instrument sieht der Klarinettist und Saxophonist als "elektronische Blasorgel". Genauer gesagt griff der Kölner Musiker ganz tief in die digitale Effekt-Kiste und zauberte mit seinem Keyboarder Lars Duppler überraschende, aber nicht völlig unbekannte Klänge, die manch reiferen Zuhörer an Science Fiction-Serien und -Filme aus längst vergangenen Zeiten erinnerten.



