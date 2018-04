Jazz Live: China Moses

US-Sängerin China Moses zog das Publikum am 13. Mai beim Jazzfest Bonn 2017 in ihren Bann. Nicht nur deshalb, weil das Publikum wusste, dass sie die Tochter von Jazz-Diva Dee Dee Bridgewater ist. China Moses ist eine junge Musikerin mit einer unverwechselbaren Soul-Stimme und einem beeindruckenden Show-Gen. Und die Familienbande müssen dabei ja nicht gerade hinderlich sein. Dem Publikum in der Uni-Aula haben die Songs ihres neuen Albums jedenfalls gefallen.



Die DW ist Medienpartner des Festivals und zeichnet jedes Jahr sechs Konzerte für die Podcast-Reihe "Jazz Live!" auf.