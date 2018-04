IS-Kämpfer: Wenige Rückkehrer, große Gefahr

Ein kleiner Teil der IS-Kämpfer aus dem Ausland hat nach Angaben von Experten den Rückzug angetreten. "Diese kleine Zahl von Rückkehrern ist in der Vergangenheit für terroristische Akte mit tödlichen Folgen verantwortlich gewesen", sagt Michèle Coninsx, Leiterin des Direktoriums für Terrorismusbekämfung in der UN. Ein kleiner Teil der Rückkehrer ist auch bei der Bildung der terroristischen Gruppen, bei deren Radikalisierung und Rekrutierung aktiv gewesen. Ein Beispiel ist der Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel im Jahr 2014, das von einem Rückkehrer verübt worden war.

Auch Kinder sind unter den Rückkehrern

Die Rückkehrer von heute - Kämpfer, die aus Syrien und dem Irak kommen - sind anders als frühere Rückkehrer. 30.000 bis 42.000 ausländische Kämpfer sind aus 120 Ländern in den Kampf für den Islamischen Staat gezogen. Die meisten stammen aus ehemaligen Sowjetrepubliken, gefolgt vom Nahen Osten und Westeuropa. Nicht nur Männer, auch Frauen und Kinder sind dabei. Von 3.417 russischen Kämpfern sind 150 nicht volljährig. Unter den 900 IS-Sympathisanten, die von Deutschland aus dem Ruf des IS folgten, sind 56 Kinder. Etwa zehn Prozent der 300 Kosovaren, die nach Irak und Syrien gezogen sind, sind minderjährig. Anders als früher sind unter den heutigen Rückkehrern viele junge Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an militärischen Übungen teilgenommen haben und vom Islamischen Staat indoktriniert worden sind. Sie müssen als Einzelfälle betrachtet und behandelt werden.

Ein Neuanfang für Rakka Gerippe aus Stahl und Beton Einst war Rakka eine Festung der Terrormiliz "Islamischer Staat", heute liegt die nordsyrische Stadt in Trümmern. Betonskelette säumen die provisorisch freigeräumten Straßen. Im Schutt am Straßenrand verbergen sich noch gefährliche Sprengfallen.

Ein Neuanfang für Rakka Immer unterwegs Geflüchtete Familien nutzen improvisierte Transportmittel, um sich in der Stadt fortzubewegen: Fahrräder, Motorroller oder selbstgebaute Transportkisten, in denen sich sämtliche Habseligkeiten verstauen lassen.

Ein Neuanfang für Rakka Hauptsache zusammen Ein alltäglicher Anblick: vier Kinder und zwei Erwachsene auf einem Moped - das jüngste Familienmitglied sitzt im Gepäckkorb. Motorräder sind auf den zerstörten Straßen das schnellste Fortbewegungsmittel.

Ein Neuanfang für Rakka Ruderboot statt Brücke Auf kleinen Ruderbooten überqueren Menschen wieder den Fluss Euphrat. Einheimische berichten, dass die Brücke von den IS-Kämpfern noch vor Eintreffen der syrischen Streitkräfte zerstört wurde - die Terrormiliz wollte so den Vormarsch der Armee stoppen.

Ein Neuanfang für Rakka Die Arbeit liegt auf der Straße Bauarbeiter bieten am Straßenrand ihre Arbeitskraft an. Nun, da Syrer in die zerstörte Stadt zurückkehren, ist ihr Handwerk stark gefragt.

Ein Neuanfang für Rakka Die Rückkehr der Straßenkarren Je geschäftiger die Straßen werden, desto besser laufen die Geschäfte: Fliegende Händler versorgen Rakkas Handwerker und Arbeiter in den Trümmern mit Kaffee, Cola und Snacks, um sie bei Kräften zu halten.

Ein Neuanfang für Rakka Wieder zuhause Ein typischer Anblick in den Wohnvierteln Rakkas: Eine Familie steht vor einem großen Schuttberg - es war einmal ihr Zuhause. Der Vater will aus den Trümmern das Haus wieder aufbauen.

Ein Neuanfang für Rakka Hab und Gut bergen Aus den Trümmern eines Wohnblocks retten Männer ihre verschütteten Habseligkeiten. Selbst die Bergung einer Matratze ist in den vom Einsturz bedrohten Gebäuden nicht ungefährlich.

Ein Neuanfang für Rakka Gefährliches Spielzeug Zwei Jungen halten leere Granatenhülsen hoch, die sie mitten auf der Straße gefunden haben. Überall in Rakka drohen noch tödliche Sprengfallen: Die IS-Kämpfer haben sie an Leichen, Geld, Spielzeug und in den Trümmern versteckt. Autorin/Autor: Filip Warwick (Rakka)



Jeder Fall für sich

"Jeder extreme Ansatz wird wahrscheinlich nicht zu dem Ergebnis führen, das wir erreichen wollen", sagt David Scharia, Abteilungsleiter des UN-Direktoriums für Terrorismusbekämpfung. "Jeden Rückkehrer ins Gefängnis zu bringen, taugt nicht für die Länder, in denen es Hunderte solcher Fälle gibt. Sie würden die Gefängnisse zu einem idealen Ort machen, um sich weiter zu radikalisieren." Auf der anderen Seite sei eine vollständige Amnestie für alle Rückkehrer auch nicht sinnvoll, sagt David Scharia.

Die UN-Resolution 2396 verlangt einzelne Prozesse, die das Individuum in den Blick nehmen und versuchen, das Risiko zu identifizieren. Auch das Potenzial für eine erfolgreiche Rehabilitation und Integration muss berücksichtigt werden. Weiter wird verlangt, dass jeder, der Verbrechen begangen hat, sich vor der Justiz verantworten muss. Die einzelnen Länder müssen die Gerichtsverfahren verbessern, Informationen sammeln und verteilen - und Beweise sichern.

Jetzt, nach dem großen Schlag gegen den IS, sind Tausende von Kämpfern nicht mehr in der Konfliktregion. Die Herausforderung für die Staaten besteht darin, ehemalige IS-Kämpfer rechtzeitig zu identifizieren, sie im richtigen Moment zu lokalisieren und sich um sie zu kümmern.

Wichtig ist nicht die Anzahl der identifizierten Kämpfer, sondern die Gefahr, die der Einzelne mit sich trägt. Und es ist eine langfristige Gefahr. Laut Experten sind die vor 2014 Zurückgekehrten weniger gefährlich als diejenigen, die aktuell zurückkommen, weil sie keinen Platz mehr in der Konfliktregion finden. Der Balkan, insbesondere Bosnien-Herzegowina, hat Erfahrung mit Hunderten von Kämpfern, die nach Syrien und in den Irak abgewandert sind. Jetzt kommen viele wieder zurück. Aus Kosovo sind es bis jetzt 117 und aus Bosnien 46 Kämpfer.