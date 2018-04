Viele von Ihnen haben uns diese Woche verraten, über welche Themengebiete wir häufiger in unserer Sendung berichten sollen. An alle Teilnehmer ein herzliches Dankeschön!

Unter sämtlichen Einsendungen haben wir eine Armbanduhr im exklusiven Euromaxx-Design verlost. Gewonnen hat Sovinna Kaur Dhillon aus Jalandhar in Indien. Herzlichen Glückwunsch!