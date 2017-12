High Five: Sündhafte Adventsleckereien

Dresdner Christstollen

Er sieht harmlos aus, doch hat es gehörig in sich. Besonders an Butter darf es dem Dresdner Christstollen nicht fehlen. Auf zwei Teile Mehl kommt bei der Zubereitung ein Teil Butter. 100 Gramm, also etwa ein Stück Stollen, schlagen deshalb mit sage und schreibe 400 Kilokalorien zu Buche. Da schafft man selten mehr als zwei Scheiben.