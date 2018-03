Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft aus | DW Reise | DW | 23.03.2018

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist am Freitag an die US-Reederei Royal Carribean übergeben worden. Das von der Werft STX im französischen Saint-Nazaire gebaute Schiff ist mit seinen 228.000 Bruttoregistertonnen etwas größer als sein Schwesterschiff "Harmony of the Seas", das im Mai 2016 ausgeliefert wurde.

Es ist eine schwimmende Stadt mit Restaurants, Eislaufbahn, Musicaltheater, Surfsimulator, Fitnessstudios und einer 30 Meter langen Riesenrutsche. Am Samstag soll das Schiff in Richtung Malaga auslaufen, seine erste Saison wird es mit Kreuzfahrten im Mittelmeer verbringen.

