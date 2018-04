Golf: Patrick Reed gewinnt US Masters

Der US-Golfer Patrick Reed (Artikelbild) hat beim 82. Masters im Augusta National Golf Club seinen ersten Major-Titel gewonnen. Der 27-jährige Texaner spielte zum Abschluss am Sonntag eine 71er-Runde auf dem schweren Par-72-Kurs. Reed beendete das Traditionsturnier mit insgesamt 273 Schlägen. Auf dem zweiten Platz landete Reeds Landsmann Rickie Fowler. Jordan Spieth, der im Jahr 2015 das traditionelle Grüne Jackett für den Masters-Sieg überstreifen durfte, schob sich nach einer sehr guten 64er-Runde am Finaltag auf dem dritten Platz nach vorne.

Tiger Woods wieder dabei

Rory McIlroy, der zum Favoritenkreis gezählt worden war, landete am Ende nur auf dem fünften Platz. Bernhard Langer spielte eine 72er-Runde am Sonntag und beendete das mit elf Millionen Dollar dotierte Turnier auf dem 38. Platz. Martin Kaymer wurde am Ende 48. Superstar Tiger Woods, der zum ersten Mal seit 2015 wieder an dem Turnier teilnahm, landete auf dem 32. Platz.

ml/gri (sid, sportschau)