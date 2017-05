French Open: Ein besonderes Turnier

Baron auf roter Asche

Zweimal trägt sich auch Deutschlands bester Tennisspieler in die Siegerliste ein. 1934 und 1936 gewinnt der "Tennis-Baron" Gottfried von Cramm das Turnier, beim zweiten Finalsieg gegen den großen Fred Perry. Überhaupt sind die Deutschen damals bei den French Open sehr erfolgreich: 1937 siegt Henner Henkel. Bei den Frauen geht der Titel 1931 an Cilly Aussem, 1935 bis 1937 an Hilde Sperling.