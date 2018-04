Formel-1-Liveticker: Das Rennen in Baku

14:05 Uhr: Der ehemalige Weltmeister Nico Rosberg tippt, dass Sebastian Vettel heute ganz oben auf dem Treppchen landen wird.

13:59 Uhr: Es ist ein ganz enger Kurs in Baku. Das Safety Car dürfte also öfter zum Einsatz kommen. Bernd Mayländer, der das Safety Car steuert tippt auf drei Einsätze am heutigen Nachmittag - warten wir also ab. Für Spannung ist so oder so gesorgt!

13:53 Uhr: In Baku herrscht momentan starker Wind, was das Rennen unvorhersehbar machen könnte. "Wenn du mit 350 km/h über die lange Gerade fährst und dich erwischt eine Böe, dann kann es auch gefährlich werden", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

13:47 Uhr: Sebastian Vettel startet nach seiner dritten Pole in Folge von ganz vorne. Sein Ziel ist klar: die WM-Führung weiter ausbauen. Hinter Vettel lauert sein Rivale Lewis Hamilton, der seine Chance wittert. "Sie haben ein überragendes Auto. Aber wir sind dabei. Es ist eine gute Strecke zum Überholen. Wir werden alles versuchen", sagt der Weltmeister.

13:45 Uhr: Herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker.