Evangelischer Rundfunkgottesdienst am Karfreitag, 30. März 2018 aus der Justizanstalt Garsten in Österreich live im Deutschlandfunk um 10.05 Uhr

„Verurteilt, nicht verloren!“



Karfreitag hat für Menschen im Gefängnis eine besondere Bedeutung: Tiefgreifende Erlebnisse und Erfahrungen verbinden sie mit Jesus Christus. Auch er wurde gefangengenommen, angeklagt, verurteilt. Ihm wurde der Prozess gemacht und die Strafe wurde an ihm vollzogen. Schließlich haben die meisten seiner Jünger, seine Freunde, Jesus verlassen.

Eine Erfahrung, die nicht wenige Gefangene auch heute machen müssen. Gefängnisseelsorger ist der evangelische Pfarrer Friedrich Rössler: „Viele von den Gefangenen sind einsam, nachdem die Familie und die Freunde sich zurückgezogen haben. So hat auch Jesus das Ausgeliefertsein an Menschen und Institutionen erlebt. Da sind die Orientierung und die Suche nach einem Halt an dem, der Ähnliches erlebt hat, naheliegend.“

Jesu Leiden und Jesu Botschaft kann von Menschen als Zuspruch und Mit-Leiden erfahren werden. Der Gottesdienst am Karfreitag stellt die Situation der Gefangenen in den Horizont der Hoffnung des christlichen Glaubens. Viele Gefangene in der Justizanstalt Garsten haben neue Perspektiven für ihr Leben gewonnen. Die Osterkerze symbolisiert: Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt auch eine Zeit nach der Haft.

„Die Auferstehung Jesu bedeutet, dass auch wir auferstehen werden“, so Pfarrer Friedrich Rößler. Er arbeitet seit Jahrzehnten als evangelischer Seelsorger für die meist langjährig inhaftierten Männer in der Justizanstalt Garsten. Einmal im Monat feiern sie gemeinsamen Gottesdienst – nicht zuletzt um zu trösten und zu ermutigen.