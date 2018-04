Europas schönste Parks und Gärten

Der grüne Daumen Europas

England ist eine gartenverrückte Nation. Jeden Sommer öffnen in London und anderen Städten in England und Wales hunderte Privatleute ihre Gärten für die Öffentlichkeit. Oft servieren Mr. und Mrs. Smith - die sprichwörtlichen Leute von nebenan also - auch Tee und Kuchen. Der Erlös aus ein paar Pfund Eintritt und der Verpflegung geht an einen guten Zweck. Die Idee hat sich in ganz Europa verbreitet.