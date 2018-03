EU-Konsulate helfen gegenseitig Europäern | DW Reise | DW | 23.03.2018

Bundesbürger im Ausland können die Konsulate anderer EU-Mitgliedstaaten in Anspruch nehmen, wenn Deutschland selbst in einem Land nicht vertreten ist. Das sieht das Gesetz zur Konsularhilfe unter EU-Staaten vor, das der Bundesrat am Freitag billigte.

Deutsches Generalkonsulat in Istanbul, Türkei

Umgekehrt helfen deutsche Auslandsvertretungen in Not geratenen EU-Bürgern, deren Heimatland keine eigene Botschaft vor Ort hat. Diese gegenseitige Unterstützung ist bereits seit den 1990er Jahren Verwaltungspraxis der Auslandsvertretungen. Bislang war sie jedoch lediglich in einer Verwaltungsvorschrift geregelt.

Französisches Konsulat in Jerusalem, Israel

Nach Angaben der Bundesregierung hat Deutschland im Jahr 2015 in 107 Fällen EU-Bürgern Hilfe geleistet. Konsularische Unterstützung anderer EU-Mitgliedstaaten haben in acht Fällen Deutsche in Anspruch genommen.

is/ch (AFP, auswaertiges-amt.de)