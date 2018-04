ESA-Satellit Sentinel 3b: Besser sehen mit zwei Augen

Am heutigen Mittwoch um 17:57 Uhr Weltzeit (19:57 Uhr MESZ) soll der europäische Erdbeobachtungssatellit Sentinel 3b vom russischen Weltraumbahnhof Plesetzk aus seine Reise in seine Erdumlaufbahn in 814,5 Kilometern Höhe antreten.

Es ist bereits der zweite Sentinel 3-Satellit im Rahmen des Copernicus-Programms der ESA. Er wird mit seinem Zwilling Sentinel 3a ein Team bilden und zeitversetzt die Erde umkreisen.

Dabei messen die beiden Satelliten die Temperatur an der Oberfläche der Ozeane und der Kontinente. Alle zwei Tage können sie so die komplette Oberfläche unseres Planeten abdecken.

Instrumente

Das wichtigste Werkzeug der Sentinel 3-Satelliten ist das sogenannte See- und Land-Oberflächen-Temperatur-Radiometer (SLSTR). Hinzu kommt ein See- und Land-Farb-Instrument und ein weiteres Spektrometer, das andere Details wahrnimmt. Damit noch nicht genug: Ein Altimeter erkennt Veränderungen in der Höhe so detailliert, dass selbst Wellenhöhe und Meeresspiegel messbar sind. Und zu guter Letzt misst ein Doppel-Kanal-Mikrowellen-Radiometer atmosphärische Störungen, zum Beispiel durch Verdunstung, um sicherzustellen, dass alle anderen Geräte immer genau kalibriert sind.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Grüße von der Französischen Riviera Auf diesem Bild sieht man die französische Mittelmeerküste. In Cannes wird ein Großteil des Sentinel-Equipments für das Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm gebaut. Unter den Zulieferern ist auch Airbus.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Was bisher geschah Sentinel-1A machte am 3. April 2014 den Anfang. Seitdem folgten zwei weitere Satelliten, Sentinel-2A am 23. Juni 2015 und Sentinel-3A am 16. Februar 2016. Diese Aufnahme von Sentinel-3A ist eine seiner frühesten. Sie zeigt den Nil und Teile des Nahen Ostens. Die Satelliten messen die Energie, die von der Erdoberfläche ausgeht, mit einem Meer- und Land-Oberflächentemperaturradiometer (SLSTR).

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Farbechte Fotos Diese unfassbar scharfe Aufnahme zeigt Korallenriffe im Roten Meer vor der Küste Saudi Arabiens. Sie wurde von Sentinel-2A am 28. Juni 2015 aufgenommen. Die Qualität der Sentinel-Fotos ist viel besser als bei früheren Satellitenmissionen wie beispielsweise Envisat. Bei der Sentinel-2 Mission wird Land beobachtet. Dafür werden Fotos von Vegetation, Flüssen, Bächen und Küstengebieten ausgewertet.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Colorierte Fotos Dieses nachcolorierte Bild vom südlichen Khartum im Sudan war eines der ersten von Sentinel-2A, aufgenommen fünf Tage nachdem der Satellit in der Umlaufbahn ankam. In der oberen rechten Ecke sieht man einen Teil des blauen Nils. Die roten Punkte entlang des Flusses sind dichte Vegetation. Die Farbe wurde nachträglich hinzugefügt, um das Foto besser interpretieren zu können.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Bedrohter Hafen Eine weitere großartige Aufnahme von Sentinel-2A zeigt Sierra Leone in Westafrika. Die Landeshauptstadt Freetown ist auf der Halbinsel unten im Bild. Ihre Wirtschaft ist von dem natürlichen Tiefwasserhafen abhängig. Wissenschaftler der ESA sagen, er sei durch die zahlreichen nicht erlaubten Siedlungen bedroht, für die viele Hektar Mangrovenwälder gefällt wurden.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Die Yuma-Quadrate Viele der Sentinel-Fotos sind wahre Kunstwerke. Man muss nicht verstehen, was abgebildet ist, um sie zu bewundern. Hier sieht man die Stadt Yuma im US-Bundesstaat Arizona. Sie liegt an der Grenze zu Mexiko.

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Schwindender Aralsee Das ist der Aralsee, zusammengesetzt aus drei verschiedenen Sentinel-1A-Radarscans. Die ESA sagt, der Aralsee sei ein "markantes Beispiel für den Effekt, den die Menschheit auf Umwelt und natürliche Ressourcen hat [...]. Seit 1960 hat er aufgrund intensiver Nutzung 90 Prozent seines Wassers verloren."

Sentinel: Acht wunderschöne Satelliten-Bilder unserer Erde Himmel über Berlin Dieses Sentinel-2A Foto zeigt Berlin, die deutsche Hauptstadt, in faszinierenden Details. Man kann sehen, wie grün die Stadt ist, mit dem Tegeler See und dem Wannsee im Westen. An der unteren Bildmitte sieht man den ehemaligen Flughafen, das Tempelhofer Feld.



Über dem Meer

Die Daten, die Sentinel 3a und b liefern, dienen dazu, bessere meteorologische Vorhersagen zu treffen. Sie sollen etwa die Entstehung von Wetterphänomenen wie El Niño oder La Niña besser verständlich machen. Auch für die Beobachtung von Orkanen und tropischen Wirbelstürmen werden die beiden Satelliten wertvolle Daten liefern.

Aber die baugleichen Sentinel-Satelliten können noch mehr. Sie sind zum Beispiel in der Lage, die Menge von Algen durch die Menge von Pigmenten, die im Wasser schwimmen, zu erkennen. Daraus lassen sich Informationen für die Entwicklung von Fischen oder anderen Meerestieren ableiten. Und mit den Satellitenbildern lassen sich Verschmutzungen frühzeitig erkennen.

Auch die Eisdicke von Packeis auf dem offenen Wasser der Polregionen können die Satelliten messen.

Über dem Land

Mit den Daten, die Sentinel über den Kontinenten sammelt, lässt sich beispielsweise erkennen, ob Regionen unter starker Hitze oder Trockenstress leiden. Die Entstehung regionaler Hitzeinseln lässt sich gut nachvollziehen.

Durch das Farb-Analyse-Instrument der Satelliten lässt sich die Entwicklung der Vegetation erkennen. Dafür berechnet das Instrument den Anteil durch die Pflanzen absorbierter photosynthetisch aktiver Strahlung. Dies ist nicht nur relevant für die Beobachtung von naturbelassenen Flächen, sondern kann auch Landwirten und Agrarwissenschaftlern helfen, bessere Erträge zu erwirtschaften.