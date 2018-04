Eine Frau auf dem Regiesessel beim nächsten "Star Trek"-Film?

Star Trek: Zeitlos wie ein Wurmloch

Die Geschichte ist nicht zu Ende

2016 kam der neunte Kinofilm "Star Trek - Beyond" in die Kinos. Kirk, Spock & Co. sind längst mit jungen Schauspielern besetzt, den Rest besorgt modernste Tricktechnik. Nostalgie kommt zwar nicht auf, aber der Kultwert der Enterprise ist so hoch, dass sie bestimmt noch auf viele Missionen geschickt werden wird, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen.

Autorin/Autor: Silke Wünsch, Miriam Karout