Dinosaurier-Skelette für Millionensumme versteigert

Berühmte Dinosaurier

... auf Tournee

Der Titanosaurus wurde dann im New Yorker "American Museum of Natural History" ausgestellt. Dafür wurden die Knochen aus Argentinien zusammenmontiert. Das beinahe vollständige Skelett wurde gefunden, als eine deutsche Ölfirma nach Öl suchte. Das Gebiet in Patagonien in Südargentinien gilt als Eldorado für Paläontologen. In der Gegend wurden bereits zahlreiche Überreste von Dinosauriern gefunden.