Dieselbetrug - jetzt doch auch bei BMW? | Wirtschaft | DW | 20.03.2018

Fahrverbote als ein Mittel gegen schlechte Luft

Oslo - hier ist das Dieselverbot schon Realität

In der norwegischen Hauptstadt gilt ein Diesel-Fahrverbot, sobald bestimmte Grenzwerte überschritten werden. Das erste Mal trat das Verbot am 17. Januar 2017 in Kraft. Von dem Verbot ausgenommen sind unter anderem Krankenwagen und andere öffentliche Fahrzeuge, die mit Diesel fahren. Durch die Abschaffung von Parkplätzen in der Innenstadt ab 2019 soll die Anzahl an Autos weiter reduziert werden.