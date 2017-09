Die vergessenen Opfer der Flut

Erschöpft und ausgeliefert

Auf einer Mautstelle im indischen Bihar haben von der Flut vertriebene Familien ein Lager unter freiem Himmel errichtet. Sie hoffen darauf, dass der Regen nachlässt und sie in ihre Dörfer zurückkehren können. Indien wird immer wieder von Fluten heimgesucht. In diesem Jahr war der Monsunregen so heftig, dass er sogar die Finanzmetropole Mumbai lahmlegte.