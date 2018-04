Die russische Avantgarde in Paris

Die russische Avantgarde und die Quadratur der Kunst

Avantgarde im Aufbruch

In den 1910er Jahren schließt sich Malewitsch verschiedenen Avantgardebewegungen an: Dem Neoprimitivismus folgend - der Name drückt die Begeisterung für primitive Formen aus - malt er folkloristische Motive: Bauern mit Sense und Arbeiter im Wald. Doch allmählich ist der Weg in die Abstraktion erkennbar: Dieses Gemälde heißt "Mädchenkopf" und beschreibt schon den Übergang zum nächsten "-ismus"...