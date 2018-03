Die Deutschen und das Ei - eine Liebesbeziehung

Braun oder Weiß?

Abhängig von der Hühnerart gibt es Eier in zwei Farben. In den 1970er und 1980er Jahren waren weiße Eier in Deutschland beliebter. Dann sorgte der Bio-Trend dafür, dass vermehrt braune Eier gekauft wurden. Angeblich waren sie natürlicher und gesünder. Tatsächlich gibt es zwischen den Sorten keinen Unterschied - außer bei der Pigmentierung. Weiße Eier sind an Ostern nur leichter zu färben.