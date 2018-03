Die besten Flughäfen der Welt 2018 | DW Reise | DW | 22.03.2018

Der Flughafen Singapur (englisch Singapore Changi Airport) ist wiederum zum besten Flughafen der Welt gewählt worden. Unter die Top 10 haben es insgesamt vier Flughäfen in Europa geschafft, darunter landete München auf Platz 6 bei den jährlich verliehenen Auszeichnungen des renommierten Londoner Luftfahrtinstituts Skytrax.

Singapur Changi Flughafen

In den Kategorien wie Sauberkeit, Komfort und Gastronomie, Service- und Freizeitangebote sowie Abläufe beim Check-in schnitten diese zehn Flughäfen am besten ab:

1. Singapore Changi International Airport (SIN)

2. Seoul Incheon International Airport (ICN)

3. Tokyo Haneda International Airport (HND)

4. Hong Kong International Airport (HKG)

5. Doha Hamad (DOH)

6. Munich International Airport (MUC)

7. Centrair Nagoya (NGO)

8. London Heathrow (LHR)

9. Zurich Kloten International Airport (ZRH)

10. Frankfurt International Airport (FRA)

Die Skytrax World Airport Awards werden von Flugreisenden in der größten jährlichen weltweiten Kundenzufriedenheitsumfrage gewählt. Die Umfrage wird als unabhängige Studie durchgeführt, ohne Eintrittsgelder oder Gebühren für einen Flughafen.

Die Awards 2018 basieren auf 13,73 Millionen Fragebögen, die von über 100 verschiedenen Nationalitäten von Airline-Kunden während des Erhebungszeitraums ausgefüllt wurden. Die Umfrage wurde von August 2017 bis Februar 2018 durchgeführt und umfasste 550 Flughäfen weltweit. Dabei wurden die Erfahrungen der Reisenden in Bezug auf die verschiedenen Leistungsindikatoren für Flughafenservice und Produkte ausgewertet - vom Check-in über Ankünfte, Transfers, Einkäufe, Sicherheit und Einwanderung bis hin zum Abflug am Gate. Die Umfrage war in englischer, spanischer und chinesischer Sprache verfügbar.

is/ch (dpa)