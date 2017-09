Deutsche sind direkt: 4 Fragen, auf die man in Deutschland vorbereitet sein sollte

Zehn Dinge, die man in Deutschland auf keinen Fall tun sollte

Müll bitte nicht unsortiert wegschmeißen

Korrekte Mülltrennung ist in Deutschland ganz wichtig. Wer es wagt, Plastik in die Papiertonne zu schmeißen, muss mit dem Zorn der Nachbarn rechnen und erhält vielleicht sogar ein Schreiben des Vermieters. Also Obacht: Für Plastik- und Papiermüll gibt es ebenso eigene Mülltonnen wie für den Kompost - jede mit eigener Farbe. Nur der so genannte Restmüll kommt in die graue Tonne.