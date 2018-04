Der 25. April ist der Tag des Baumes

Wälder in Deutschland

Müritz Nationalpark

Wälder, Seen und Moore bilden die Kulisse des Müritz Nationalparks in Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem der Mensch immer wieder in diese Landschaft eingriff, soll sich die Tier- und Pflanzenwelt regenerieren können. Die einst angepflanzten Kiefernwälder werden so immer mehr von Laubbäumen wie der Buche oder der Birke durchsetzt.