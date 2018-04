So viel Wasser wie Mecklenburg-Vorpommern hat kein anderes Bundesland. Ostseewellen umspülen die Küste und die Inseln im Norden. Der Süden ist geprägt von Flüssen und Seen. Wie geschaffen für eine Ferienlandschaft! In Mecklenburg-Vorpommern leben nur 1,6 Millionen Menschen, Hauptstadt ist Schwerin.