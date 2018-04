Das ist Ihr Lieblingsfest!

Ostereier verstecken, den Tisch bunt schmücken und die Familie treffen – so sieht für viele in Deutschland das Osterfest aus. Manche gehen auch in die Kirche, um der Auferstehung Christi zu gedenken, andere genießen einfach nur ein Festessen. Wir wollten von Ihnen wissen - mögen Sie Ostern oder feiern Sie bei sich ganz andere Feste?

Ein bunter Strauß von vielfältigen Antworten hat uns erreicht, dafür danken wir Ihnen. Den Sieger unserer Zuschaueraktion haben wir ausgelost:

Es ist Clara Ibanez aus Granada in Spanien, sie feiert am liebsten das Osterfest.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Armbanduhr im Euromaxx-Design gewonnen. Machen Sie doch wieder mit bei unserer nächsten Zuschaueraktion.