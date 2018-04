Automobilbranche

China fährt bei E-Autos weiter an der Spitze

China und Norwegen bleiben auch Anfang 2018 die Treiber in der Elektromobilität. Auch in Deutschland gewinnt der Markt für E-Autos an Dynamik. Der Anteil der E-Autos am Gesamtbestand bleibt aber weiter bescheiden.